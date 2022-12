Dragon Gate: Cartel «The Final Gate 2022»

Desde el Fukuoka Internacional Center, Dragon Gate llegará para el cierre de la gira «The Final Gate».

The Final Gate 2022

H.Y.O defenderá por cuarta ocasión el Campeonato Open the Brave Gate, esta vez enfrentando a Minorita.

Z-Brats (Shun Skywalker, KAI e ISHIN) harán la segunda defensa del Campeonato Open the Triangle Gate respondiendo al desafío de Naruki Doi, Shuji Kondo y Toru Owashi.

En el turno semifinal, Shingo Takagi reaparece en Dragon Gate al lado BxB Hulk enfrentando a YAMATO y Madoka Kikuta.

En la lucha estelar, Yuki Yoshioka expondrá el Campeonato Open the Dream Gate ante Ben-K, siendo la quinta vez que expone el cetro.

Dragon Gate «THE FINAL GATE 2022», 25.12.2022

Fukuoka International Center

1. Kzy, Jacky Funky Kamei, Jason Lee y Strong Machine J vs. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda y Mochizuki Jr.

2. Yoshiki Kato y Kaito Nagano vs. Takashi Yoshida y Problem Dragon

3. Open the Brave Gate Title: H.Y.O (c) vs. Minorita.

4. Ultimo Dragon,Dragon Kid, Dragon Dia y Bokutimo Dragon vs. Don Fuji, Genki Horiguchi, Eita y Ho Ho Lun.

5. Kota Minoura vs. Diamante

6. Open the Triangle Gate Title: KAI, Shun Skywalker y ISHIN (c) vs. Naruki Doi, Shuji Kondo y Toru Owashi.

7. Wagamichi Bakushin is Back!! Special Tag Match: Shingo Takagi y BxB Hulk vs. YAMATO y Madoka Kikuta

8. Open the Dream Gate Title: Yuki Yoshioka (c) vs. Ben-K