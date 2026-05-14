Más estrellas de NXT llegarán al elenco principal pronto

Varias estrellas de NXT han sido ascendidos recientemente al elenco principal, como Sol Ruca, Ethan Page, Fatal Influence, Joe Hendry, Ricky Saints y Blake Monroe (quien aún no debuta), o ya llevan meses trabajando en Raw o SmackDown, causando impacto inmediato como Oba Femi, Je’Von Evans y Trick Williams.

► Kelani Jordan y Lola Vice, candidatas a subir

A pesar de las recientes caras nuevas que han llegado al elenco principal, WWE parece que no se detendrá, y según un nuevo informe de BodySlam+, se espera que más nombres desde NXT sean ascendidos durante el verano, aunque el medio no especificó la fecha exacta. No obstante, el informe indica que actualmente solo se están considerando nombres del elenco femenil para los ascensos y señaló que cualquier plan de ascensos es provisional y podría cambiar a medida que la WWE avance en el verano, con WWE SummerSlam programado para el 1 y 2 de agosto en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota.

En cuanto a nombres, se rumorea que la actual campeona NXT, Lola Vice, podría ser ascendida al elenco principal, incluso después de su victoria sobre Jacy Jayne en NXT Stand & Deliver a principios de abril. Otro nombre que podría unirse al elenco principal es la excampeona de Knockouts TNA, Kelani Jordan, quien está comprometida con la estrella de SmackDown, Carmelo Hayes, aunque esta no fue mencionada inicialmente en los informes posteriores a WrestleMania. Precisamente, Vice y Jordan son actuamente dos de las más «veteranas» de la marca y se enfrentarán en un combate individual por el título femenino de NXT la próxima semana.