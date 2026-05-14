TNA Thursday Night iMPACT! 14 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 14 de mayo 2026 desde el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Eric Young derrotó a EC3 CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The System (Brian Myers y Bear Bronson) (c) retuvieron ante a Nic Nemeth y KC Navarro Leon Slater y Moose derrotaron a The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) (con Alisha Edwards). CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Ying Lee derrotó a Arianna Grace (c) (con Stacks) para ganar el título.

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 14 de mayo de 2026

CAMPEONATO DE DIVISION X – A DOS DE TRES CAIDAS: Leon Slater (c) vs. Cedric Alexander

Leon Slater (c) vs. Cedric Alexander Battle Royale para determinar nuevo retador al Campeonato Mundial TNA

COMBATE CALLEJERO EN SACTOWN: KC Navarro contra AJ Francis

KC Navarro contra AJ Francis Rosemary y Allie vs. The Diamond Collective (Victoria Crawford y Mila Moore)

Chris Caray será comentarista invitado.

► ¿Dónde ver TNA Sacrifice en vivo?

Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026.

Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.

Sede: Sacramento Memorial Auditorium Sacramento, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.