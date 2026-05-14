TNA Thursday Night iMPACT! 14 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 14 de mayo 2026 desde el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.
► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!
- LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Eric Young derrotó a EC3
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The System (Brian Myers y Bear Bronson) (c) retuvieron ante a Nic Nemeth y KC Navarro
- Leon Slater y Moose derrotaron a The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) (con Alisha Edwards).
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Ying Lee derrotó a Arianna Grace (c) (con Stacks) para ganar el título.
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 14 de mayo de 2026
- CAMPEONATO DE DIVISION X – A DOS DE TRES CAIDAS: Leon Slater (c) vs. Cedric Alexander
- Battle Royale para determinar nuevo retador al Campeonato Mundial TNA
- COMBATE CALLEJERO EN SACTOWN: KC Navarro contra AJ Francis
- Rosemary y Allie vs. The Diamond Collective (Victoria Crawford y Mila Moore)
Chris Caray será comentarista invitado.
► ¿Dónde ver TNA Sacrifice en vivo?
Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Sacramento Memorial Auditorium Sacramento, California.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX
|19:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Centroamérica
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Chile
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Reino Unido
|01:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|02:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Japón
|10:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Australia — Sídney
|12:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|14:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.