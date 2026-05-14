TNA Thursday Night iMPACT! 14 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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TNA se presenta este jueves 14 de mayo 2026 desde el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

  1. LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Eric Young derrotó a EC3
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The System (Brian Myers y Bear Bronson) (c) retuvieron ante a Nic Nemeth y KC Navarro
  3. Leon Slater y Moose derrotaron a The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) (con Alisha Edwards).
  4. CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Ying Lee derrotó a Arianna Grace (c) (con Stacks) para ganar el título.

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 14 de mayo de 2026

Superluchas - Logotipo de lucha libre de TNA sobre fondo negro. La marca, ahora llamada TNA una vez más, muestra su icónico logotipo sobre un elegante fondo negro. A medida que IMPACT regresa a sus orígenes, los fanáticos

  • CAMPEONATO DE DIVISION X – A DOS DE TRES CAIDAS: Leon Slater (c) vs. Cedric Alexander
  • Battle Royale para determinar nuevo retador al Campeonato Mundial TNA
  • COMBATE CALLEJERO EN SACTOWN: KC Navarro contra AJ Francis
  • Rosemary y Allie vs. The Diamond Collective (Victoria Crawford y Mila Moore)
    Chris Caray será comentarista invitado.

► ¿Dónde ver TNA Sacrifice en vivo?

Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Sacramento Memorial Auditorium  Sacramento, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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