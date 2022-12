Considerando la vinculación que todavía mantiene con WWE, pues recientemente celebró su cumpleaños durante el episodio de SmackDown del 9 de diciembre, las declaraciones que Kurt Angle ha hecho sobre AEW en los tres años de vida de la novel empresa no están exentas de cierta carga de veneno.

Angle calificó a AEW de «Salvaje Oeste» al valorar los conflictos tras bambalinas que sacudieron la tranquilidad del producto en los últimos meses. No sin antes asegurar que rechazó una jugosa oferta de Tony Khan para disputar diez combates por 3 millones de dólares.

Y más atrás en el tiempo, Angle quiso recordar que bajo su mejor época como competidor de TNA, el producto hoy denominado Impact Wrestling cosechaba unas cifras de audiencia muy superiores a las mejores que ha podido obtener AEW Dynamite.

Y ante los micrófonos de la más reciente entrega de su podcast, «The Wrestling Machine» hace particular ucronía de lo que habría ocurrido, a su juicio, si allá por 2012 TNA hubiera recibido alguna inyección de dinero, durante un año complicado para la casa entonces propiedad de Dixie Carter.

Up NOW, early and ad-free! 10 years ago in TNA! @RealKurtAngle & @paulybwell cover wrestling Jeff Hardy, AJ Styles, becoming tag champion again, the 2012 Bound for Glory series, the Aces & Eights invasion, and more!



Get early access ONLY at https://t.co/vcYW7EF7ff! #ItsTrue pic.twitter.com/ziFNzJrJwK