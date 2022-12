¿Los buenos combates «mueven la aguja» en Impact? No es que hablemos de una subida muy notoria, pero la semana pasada, parece que la noticia de que Josh Alexander y Mike Bailey habían disputado un antológico combate de casi una hora hizo que más espectadores que de costumbre echaran un vistazo al episodio semanal de Impact. Aquí, los «spoilers» sí beneficiaron al producto.

Con la resaca de esa lucha-acontecimiento, Impact encaró ayer otro tramo en el camino hacia Hard To Kill, esta vez sin Alexander ni Bailey en acción, pero con la siempre estimulante presencia de Motor City Machine Guns, protagonistas de la noche, que sin hacer tanto ruido como otras duplas, hacen méritos para colarse entre lo mejor del 2022.

De menos a más, el capítulo desarrolló el reinicio de Violent By Design (ahora The Design) y el interesante regreso con contrato formal incluido de un talentoso gladiador. La parte negativa: una nueva implicación de Bully Ray, que espero se aleje de las historias de Impact tras Hard To Kill.

► Resultados IMPACT Wrestling – Por los sobrinos y las sobrinas

[Shera (con Raj Singh) derrotó a Jack Price en Before The Impact]

1 – Eddie Edwards derrotó a Delirious

Con Honor No More finiquitada, Edwards busca hacer borrón y cuenta nueva para ganarse el favor de su esposa Alisha. Delirious quiso interponerse en su camino, sabedor de que Edwards no tiene visos de cambiar, pero el bostoniano logró ponerlo de espaldas planas al reversar un Cobra Stretch.

Tras el encuentro, Edwards dio la mano a Delirious, pero el otrora creativo de ROH acabó llevándose seguidamente el Die Hard Driver de parte del falso redimido. Antes de que Edwards le rompiera la máscara a Delirious, Jonathan Gresham salió al ring para hacer el salve. Recordemos que meses atrás, Edwards y Gresham iban a enfrentarse en el PPV Rebellion, pero una lesión de «The Octopus» lo impidió.

Tommy Dreamer quiso pedir disculpas a Josh Alexander de parte de Tommy Dreamer, pero el Campeón Mundial Impact cree que el «ECW Original» está en el ajo.

Jonathan Gresham confirmó su contratación por Impact Wrestling. Gran noticia.

2 – Bully Ray derrotó a John Skyler

Combate-excusa para un segmento a posteriori, en el que Tommy Dreamer, entre lágrimas, escuchó cómo Ray le revelaba haberlo usado. Parece que habrá combate entre veteranos que un servidor, en lo personal, guarda poco interés por ver.

3 – Matt Cardona y Brian Myers derrotaron a Decay (Black Taurus y Crazzy Steve)

Minutos antes, entre bastidores, se armó el choque. Valiéndose de tácticas cuestionables y de la intervención de Trey Miguel atacando a Steve, los Major Players sumaron victoria a su casillero particular sin sudar demasiado.

Jordynne Grace y Mickie James firmaron el contrato de su combate para Hard To Kill. La semana que viene, harán equipo, yendo contra Tasha Steelz y Savannah Evans.

Mike Bailey se mostró dispuesto a luchar contra Kenny King.

4 – Sami Callihan derrotó a Angels (con The Design)

Si Callihan perdió ante Kon el pasado jueves, ahora se impuso a Angels, lo que no arroja muy buena imagen de este gladiador en su nueva etapa. Como poscombate, The Design al competo a Callihan, quien quedó defenestrado.

Gisele Shaw se acercó a Deonna Purrazzo para unir fuerzas contra Taya Valkyrie, Rosemary y Jessicka.

En una viñeta, Taylor Wilde apareció manejando un tarot.

5 – Joe Hendry y Bhupinder Gujjar derrotaron a Johnny Swinger y Zicky Dice

Y vamos con otro encuentro-excusa. Ahora, en pos de que Moose surgiera tras la disputa y persiguiera a Hendry.

Promos de John Skyler y Jason Hotch y de Steve Maclin. Los encajadores de derrotas quieren ser respetados y Maclin busca encajarle una a Rich Swann el próximo jueves.

Jonathan Gresham tendrá su demorado combate contra Eddie Edwards en Hard To Kill.

6 – Motor City Machine Guns derrotaron a Heath & Rhino (c) para ganar el Campeonato Mundial de Parejas Impact

Buena batalla como cierre de velada. Durante un punto de la misma, los fans gritaron el célebre «He’s got kids!» y Sabin respondió que él tiene sobrinas y sobrinos, chascarrillo que hizo reír a la audiencia. La calidad intrínseca de MCMG entre las doce cuerdas decantó la balanza. Shelley y Sabin portan ya dos oros, pues además son Campeones de Peso Abierto NJPW STRONG.

Ya fuera de emisión, Matt Cardona y Brian Myers atacaron a MCMG.