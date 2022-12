Otra ex pareja de Matt Riddle sale en su defensa

A través de una extensa declaración -más abajo podéis acceder a ella al completo- Daniella Petrow, quien fuera pareja de Matt Riddle, acusaba al luchador de WWE de haber abusado sexualmente de ella y pedía su despido de la compañía. No se quedaba ahí pues lo calificaba también de depredador, indicando que le ha hecho lo mismo a varias mujeres en diferentes estados del país. Fue una declaración muy dura en la que también solicitaba a quienes critican a las supuestas víctimas de mentir en vez de darse cuenta de lo que está pasando en realidad.

► Misha Montana defiende a Matt Riddle

Una de las muchas mujeres mencionadas al hablar de las relaciones que habría tenido Riddle, y que habrían provocado su divorcio, se encuentra Misha Montana. Como ella misma explica, si no ha estado hablando públicamente de este asunto es porque prefiere mantener su vida privada como tal. No obstante, acaba de realizar dos publicaciones en redes sociales en las que parece defender a la Superestrella. Por un lado, lanza la pregunta de cómo pudo estar engañando a su esposa cuando no estaba comprometido.

How do you cheat on someone when you’re not in a committed relationship with them? 🤔 — Misha Montana (@themishamontana) December 20, 2022

Y en otra calificaba toda la situación que está ocurriendo en estos momentos como asquerosa; e incluso parece decir que quienes están hablando públicamente de Riddle están buscando atención:

You know me I prefer to keep my life private but when people insist on attention at some point you just have to say…gross. — Misha Montana (@themishamontana) December 20, 2022

«Ya me conoces, prefiero mantener mi vida en privado, pero cuando la gente insiste en llamar la atención en algún momento, solo tienes que decir… asqueroso«.

Recordemos que Matt Riddle se encuentra alejado de la programación de WWE en estos momentos y se han mencionado varios motivos, además de la lesión que se vendió en televisión. Se ha hablado de que violó la Política de Bienestar así como que está lidiando con un complicado divorcio. Continuaremos informando con todo lo que vayamos sabiendo.