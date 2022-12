Existe bastante confusión en estos momentos acerca del motivo por el que Matt Riddle está fuera de la programación de WWE. Oficialmente, está tratándose una lesión, pero esa sería la razón de acuerdo a la historia que estaba contando hasta ahora como Superestrella. La verdad podría ser que violó la Política de Bienestar y ha entrado en rehabilitación, o que necesitaba tomarse un tiempo para lidiar con un duro divorcio… Ahora continuamos con más información, en esta ocasión proveniente de Daniella Petrow, quien fuera pareja del luchador. En una serie de clips publicados en redes sociales, lo acusa de haber abusado sexualmente de ella y avisa a la compañía luchística que intentar rehabilitarse no le hará ningún bien.

► Daniella Petrow acusa a Matt Riddle

“Sabes, es martes. Creo que es como el 20 de diciembre. Estoy haciendo este video porque, primero, quiero que las mujeres lo escuchen de mi propia boca. Siento haberlas atacado en Twitter. Lamento haber arremetido porque ustedes no querían escucharme. Lamento que esto podría haberse evitado si lo hubieran detenido. Probablemente en los días de Candy Cartwright cuando ella lo demandó por abuso sexual. Uno pensaría que alguien aprendería a no lastimar a las mujeres ni abusar de ellas. Estoy hablando de Matt Riddle. Hablando de ti, hermano. Ustedes. Se lo dije, es posible que me hayas lastimado, pero no voy a parar hasta que te detengas. Y ahora mismo, creo que la víctima más reciente es Misha Montana, que ella está en esa fase de ‘solo estoy con mi hombre’. Lo respeto. Pero lo descubrirás, y es triste, lo descubrirás de la manera más difícil. Jordan Maxx se enteró por las malas. Ivy Malibu se enteró por las malas. Yo me enteré de la manera difícil. Todas lo hacemos. Realmente lo hacemos.

“Descubrir de la manera más dura que te han estafado para que ames a un hombre que usa tu amor para luego aprovecharse de ti, luego manipularte, abusar sexualmente de ti, atormentarte. Y tiene un pedestal de fama, y ​​tiene el apoyo de gente que lo idolatra. Pero, ¿por qué idolatrarías al diablo? ¿Por qué alguien me escuchará? Yo no lo demandé. No fui por dinero. Y sin faltarle el respeto a Candy Cartwright por hacerlo, pero literalmente solo estaba tratando de detenerlo. Y todos ustedes dijeron que estaba haciendo esto por influencia. Este hombre abusó sexualmente de mí y no quisieron escuchar. Y ahora tienes videos que, como, Ivy Malibu está publicando, y ella todavía está en la fase ‘quiero protegerlo’ porque no dice su nombre, pero está hablando de Matthew Riddle, y ustedes todavía no quieren créelo.

“Voy a decirlo, y lo voy a decir con mucha arrogancia. Se lo dije a todos. Conté todo sobre él. Le dije a la WWE. ¿Y qué están haciendo? ¿Enviarlo a rehabilitación? La rehabilitación no lo va a ayudar. Todavía tiene ese maldito trabajo. Todavía va a hacer lo que está haciendo. Ese hombre tiene tantos problemas mentales j*didos y se desquita con nosotras. J*didas mujeres inocentes. ¿Habéis notado que todas nos parecemos? Pelo rubio, pómulos altos y largos, labios grandes, mandíbula pronunciada. Eso es un depredador. Y tiene un tipo. Él se aprovecha de nosotras. Ahora, por supuesto, ha habido otras bajas, también, a lo largo de su viaje. Había una chica en Canadá. Ha habido muchas otras, de las que no voy a hablar porque ese no es mi lugar. Pero vamos, gente, despiértense. WWE, tienen que despedirlo. Y 30 días en rehabilitación no es tiempo suficiente para arreglar lo que está mal con este hombre. Los cargos pueden, pero no es aquí ni allá. ¿Cómo se prueba el abuso sexual?

“Lo único que Matt Riddle nunca, nunca, nunca, nunca, nunca ha hecho es rendir cuentas, nunca. Oh, estoy consumiendo drogas debido a mi divorcio. Bueno. Entonces. Estás consumiendo drogas mientras engañabas a tu esposa con tu amante, a quien luego obligaste a hacerle cosas. ¿Qué pasa conmigo? Dijiste que te hice muy feliz con tu divorcio, pero aun así abusaste de mí. Entonces, ¿cuándo va a suceder la rendición de cuentas? ¿Cuándo va a despertar la gente y empezar a darse cuenta de lo que les he estado diciendo, de lo que les están diciendo aestas mujeres? En lugar de atacarnos, ¿qué tal si comienzas a ver el maldito patrón? Ay Dios mío. Todas estas mujeres diferentes, no tenemos relación entre nosotras. Bueno, tal vez dos de ellas por la industria del porno. Nunca fui luchadora. No sé quién es la maldita Ivy Malibu. Todas vivimos en diferentes estados, lo cual es aún más loco. Pero lo único que tenemos en común, lo único es Matthew Riddle. La única cosa. Pero aún así nos llama locas. Dice que somos mentirosas. Pero todas tenemos básicamente la misma maldita historia similar que se desarrolla en diferentes narrativas. Piénsalo. La gente, despertad».