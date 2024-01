Mark Henry quiere ver este enfrentamiento en WrestleMania

Jade Cargill firmó contrato con WWE, y aunque durante sus primeras semanas como Superestrella apareció en todas las marcas, teniendo careos con personalidades importantes de la compañía, la ex Campeona TBS continúa sin debutar en el ring y ha dejado de aparecer en las últimas semanas en la programación semanal, sin que se se sepa dónde y cuándo aparecerá nuevamente. De hecho, lo único que se ha conocido últimamente es que ha estado entrenando en el Performance Center, aunque también atravesó un duro momento cuando su madre falleció, perdiendo la batalla contra el cáncer.

► Mark Henry «reclutó» a Bianca Belair y Jade Cargill

Si hay alguien que conoce muy bien a Jade Cargill es Mark Henry, quien pudo verla en primera persona durante su paso por AEW, de la misma manera que lo hiciera en su momento con Bianca Belair cuando el miembro del Salón de la Fama WWE todavía formaba parte de WWE.

Durante una entrevista reciente con Premier Live TV, Henry expresó una gran alegría al ver a Belair y Cargill juntas en la WWE, e incluso se animó a predecir un combate en WrestleMania entre ambas.

«No fallé con ninguna de los dos. Estoy muy orgulloso. Sé cómo es el éxito. He estado rodeado de ello toda mi vida, y si no puedes reconocer lo que tienes delante de la cara, miras y dices: ‘¿Quién es esa?’ Empiezas a hacer preguntas como ‘¿Qué hacen?’ Los escuchas hablar y hacen reír a la gente e interactúan con todos porque necesitas personas que sean simplistas y coloridas, que entiendan que no puedes ser tímido. No puedes estar en tu propia piel, como tener miedo de ser «Tú mismo. Bianca no tiene miedo de nada, y tampoco Jade. Podría verlas a ambas enfrentándose en WrestleMania un día en un evento principal, a ambas«.

Henry tiene mucha confianza en Jade Cargill, a pesar de que todavía no debuta en WWE, y cree que lo hará pronto. Además, el miembro del Salón de la Fama se animó a decir que, en caso de un enfrentamiento entre Belair y Cargill, la que actúe como técnica será la vencedora.