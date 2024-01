Hace casi una semana ya que concluyó 2023 y todavía tenemos muy presente el que ha sido un año fantástico para la industria de la lucha libre. Año de definitiva liberación pandémica, y por tanto, de regreso definitivo a las arenas, en un frenesí por el ocio cual locos años 20 tras la Primera Guerra Mundial.

Hoy, a modo de recapitulación del 2023, Wrestlenomics ha querido compartir un Top 10 de eventos luchísticos que más público congregaron, evidenciando lo comentado.

20 highest pro wrestling attendances of 2023



Destacar, claro está, AEW All In. Por primera vez en mucho tiempo, un show ajeno a WWE consigue ser el más concurrido del año, y casi 15 mil boletos por delante del segundo, WrestleMania, habitual número uno cada temporada. Sin embargo, revelador de que AEW ha tenido problemas para llenar recintos de forma local, All In supone su única entrada en la lista.

Mencionar también el retiro de Keiji Mutoh (bajo el paraguas de NOAH), superando a Wrestle Kingdom como evento con mayor asistencia de la escena nipona. Asimismo, el gran trabajo del CMLL, que aunque tenga tres citas dentro de este Top 20, realmente ha alcanzado en más ocasiones los 15 mil asistentes durante 2023.

► 2024: más Europa

Si observamos el listado, otra conclusión es la de que el carácter internacional de los shows ha supuesto importante clave para AEW y WWE. Y una vez más quiero hablar de Europa, con dos citas celebradas sobre suelo inglés, AEW All In y Money in the Bank, dentro del Top 10. Sin desdeñar, ya fuera del ranquin y a menor escala, la exitosa gira de TNA por aquellos lares o las buenas cifras de taquilla de RevPro y PROGRESS.

El viejo continente es el gran mercado actual, y lo será el presente año más allá de las islas británicas. AEW repetirá en Wembley para una segunda entrega de All In (25 de agosto), pero es que WWE tiene previsto llevar a cabo Backlash (4 de mayo) y Bash In Berlin (31 de agosto), en Francia y Alemania, respectivamente, junto a dos ediciones de Friday Night SmackDown. Y quizás no sea el único anuncio de cara al territorio europeo, considerando que 2024 acaba de empezar.