NJPW: «New Year DASH!!» Los nuevos retos

New Japan Pro Wrestling ofreció el tradicional evento «New Year DASH!!» al día siguiente de Wrestle Kingdom 18.

► «New Year DASH!!»

La cartelera se fue revelando gradualmente con las entradas de los luchadores al ring.

Hiroshi Tanahashi hizo la primera defensa del Campeonato de la TV NJPW World superando a Ryusuke Taguchi; tras la lucha se transmitió un video donde Matt Riddle retó a Tanahashi por el título.

Luego de que Phantasmo y Hikuleo se impusieran en la última lucha de los Young Lions que pronto harán su viaje de preparación, los campeones en parejas fueron atacados por Chase Owens, quien junto a KENTA lanzaron un desafío.

A pesar de su derrota, House of Tortue siguió castigando a sus rivales. EVIL cortó un mechón de cabello de Tama Tonga, Desperado se encaró con Ren Narita y fue atacado por Yoshinobu Kanemaru.

Después del caótico final del quinto combate, David Finlay intentó hacer un powerbomb a Will Ospreay sobre una mesa, pero con la ayuda del United Empire, Ospreay el que terminó impactado fue Gedo. Ospreay luego desafió al Bullet Club War Dogs a un combate el 11 de febrero el lo que sera su última lucha como elemento de NJPW.Finlay eligió un combate en jaula de acero como estipulación especial.

Just 5 Guys desafió a los miembros de LIJ a luchas individuales para la gira de The New Beginning.

Taiji Ishimori se convirtió en el poseedor provisional del Campeonato KOPW 2024 tras imponerse en la cuádruple amenaza contra Great-O-Khan, Toru Yano y YOH.

En la estelar, TMDK (Zack Sabre Jr., Shane Haste, Mikey Nicholls y Kosei Fujita) superaron a Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Bryan Danielson y Jon Moxley. Kosei Fujita a nombre de TMDK desafió a Kazuchika Okada por el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER. Señaló que sus compañeros sería Shane Haste y Mikey Nicholls. Okada le informó que no estaba en condiciones de desafiarlo y se fue.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW YEAR DASH!!», 05.01.2024

Sumida City General Gymnasium

Asistencia: 2,910 Espectadores

1. NJPW World TV Title: Hiroshi Tanahashi (c) venció a Ryusuke Taguchi (5:40) por Pinfall defendiendo el título

2. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI derrotaron a Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa (7:40) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Oiwa tras la Shoto .

3. Oskar Leube y Yuto Nakashima Send-Off Match: El Phantasmo y Hikuleo vencieron a Oskar Leube y Yuto Nakashima (8:06) cuando Phantasmo cubrió a ambos oponentes después de Super Thunder Kiss ’86.

4. Tama Tonga, Shota Umino, El Desperado, Master Wato, Togi Makabe y Tomoaki Honma derrotaron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo (9:02) con un Death Rider de Umino sobre Togo.

5. Will Ospreay, Jeff Cobb, HENARE, TJP y Akira Francesco vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney – finalizó sin decisión (5:30).

6. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku vencieron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (8:47) con un Michinoku Driver II de TAKA sobre BUSHI.

7. KOPW 2024, 4 Way Final Pinfall Decides Match: Taiji Ishimori derrotó a Great-O-Khan, Toru Yano y YOH (10:00) con un Schoolboy sobre O-Khan – conquistando el título.

8. Zack Sabre Jr., Shane Haste, Mikey Nicholls y Kosei Fujita vencieron a Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Bryan Danielson y Jon Moxley (13:50) cuando Haste colocó espaldas planas a Ishii tras un Tank Buster.