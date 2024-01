El valor de los veteranos en AEW, de acuerdo a Ryan Nemeth

Tiempo atrás reportábamos lo que RVD había dicho sobre el vestidor de AEW: él piensa que los jóvenes luchadores de AEW no respetan lo suficiente a los veteranos.

Es hora de traer otro testimonio al debate, el de Ryan Nemeth, miembro de la facción The Wingmen, al lado de Peter Avalon, Cezar Bononi y JD Drake, quien recientemente acompañó a su hermano, Dolph Ziggler, en su cameo en Wrestle Kingdom 18.

► ¿En AEW no respetan a los veteranos?

En el episodio 75 del pódcast Drop the Mic con Daron Jenkins, titulado: Ryan Nemeth, Actor/Wrestler, empezaron a hablar del tema de escuchar consejos de los curtidos del negocio. En su caso particular, le gusta dejarse guiar por los más experimentados del gremio, aquí cita a Jake «The Snake» Roberts.

»Es alguien a quien ha sido realmente genial conocer en AEW. Es genial tenerlo cerca para hacerle preguntas sobre entrevistas y promos porque tiene una manera legendaria de hablar, comunicarse en la cámara, lo adoro».

Roberts ha afirmado anteriormente que se centra en ayudar a aquellos que lo desean en el desarrollo de sus habilidades para los monólogos, y Nemeth claramente ha estado aprovechando eso.

Buscar consejo es algo proactivo para Nemeth, ya que también está en comunicación con uno de sus antiguos entrenadores de NXT, Norman Smiley, mostrando el impacto que tuvo en su carrera. Sin embargo, con tantos veteranos en el elenco de AEW, no le faltan opciones a Nemeth cuando está en las arenas.

»Jake Roberts es genial; Billy Gunn igual; y no soy el hombre más fuerte del mundo, pero tenemos literalmente al que sí lo es: Mark Henry. Me gusta hablar con él y preguntarle cosas, que me platique sus hazañas en el levantamiento de pesas. Me gusta saber sobre eso».