Marina Shafir es descalificada ante Toni Storm y todo temrina en caos

«Timeless» Toni Storm enfrentó a una rival con la que ya ha chocado en varias ocasiones: Marina Shafir, quien se mostraba bastante imponente por su fuerza.

Toni Storm y Marina Shafir iniciaron con un intercambio desigual, donde Shafir buscó rápidamente el castigo a ras de lona. Storm logró tomar aire tras un Hip Attack que envió a su rival a ringside, aunque una distracción con Daniel Garcia y Wheeler Yuta permitió que Marina retomara el control con castigos duros y burlas constantes.

El combate se inclinó nuevamente cuando Storm conectó una Dropkick y preparó su ofensiva final. Tras un cabezazo y un Big Package, Yuta sacó al árbitro del ring para evitar la cuenta, acción que provocó de inmediato la descalificación y le otorgó la victoria a Storm.

► Momentos claves

La distracción de Toni en ringside permitió a Shafir dominar varios minutos, pero la interferencia directa de Wheeler Yuta al sacar al réferi fue decisiva para el resultado oficial del combate.

►¿Qué pasará ahora?

Luego de la campana, Shafir atacó a Storm, desatando una trifulca que involucró a Mina Shirakawa y Luther. La llegada de Roderick Strong y Orange Cassidy frenó nuevas agresiones, dejando abiertas varias rivalidades que podrían cruzarse nuevamente en las próximas semanas.