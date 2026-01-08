Marina Shafir es descalificada ante Toni Storm y todo temrina en caos

«Timeless» Toni Storm enfrentó a una rival con la que ya ha chocado en varias ocasiones: Marina Shafir, quien se mostraba bastante imponente por su fuerza.

Toni Storm y Marina Shafir iniciaron con un intercambio desigual, donde Shafir buscó rápidamente el castigo a ras de lona. Storm logró tomar aire tras un Hip Attack que envió a su rival a ringside, aunque una distracción con Daniel Garcia y Wheeler Yuta permitió que Marina retomara el control con castigos duros y burlas constantes.

El combate se inclinó nuevamente cuando Storm conectó una Dropkick y preparó su ofensiva final. Tras un cabezazo y un Big Package, Yuta sacó al árbitro del ring para evitar la cuenta, acción que provocó de inmediato la descalificación y le otorgó la victoria a Storm.

Momentos claves

La distracción de Toni en ringside permitió a Shafir dominar varios minutos, pero la interferencia directa de Wheeler Yuta al sacar al réferi fue decisiva para el resultado oficial del combate.

¿Qué pasará ahora?

Luego de la campana, Shafir atacó a Storm, desatando una trifulca que involucró a Mina Shirakawa y Luther. La llegada de Roderick Strong y Orange Cassidy frenó nuevas agresiones, dejando abiertas varias rivalidades que podrían cruzarse nuevamente en las próximas semanas.

LA LUCHA SIGUE...
