Bandido se impone a Sammy Guevara y responde al desafío de MJF

Antes de enfrentar a MJF en el evento Maximun Carnage por el Campeonato AEW, Bandido enfrentó una dura prueba, pero además se encaró con el mismo monarca de la empresa.

Bandido y Sammy Guevara ofrecieron un combate dinámico desde el inicio, con un arranque equilibrado que pronto se trasladó a ringside. Guevara buscó romper el ritmo con castigos fuera del ring y provocaciones constantes, mientras Bandido respondió con fuerza y velocidad, emparejando la contienda a base de chops y lances espectaculares.

La parte final del combate estuvo cargada de tensión. Bandido frustró en varias ocasiones el GTH y Guevara respondió con combinaciones precisas que dejaron cuentas muy cerradas. Sin embargo, el mexicano resistió los embates y, tras un intercambio decisivo, conectó el Knee Strike seguido del 21 Plex para asegurar la victoria.

► Momentos clave

Con Bandido aún celebrando, MJF apareció acompañado de Jon Cruz para lanzar una promo cargada de soberbia, asegurando que es una estrella más grande en México y recordando su pasado en el CMLL.

Max pidió que sus palabras fueran “traducidas”, usando a Cruz como intermediario, e incluso ofreció el Dynamite Diamond Ring a cambio de una lucha futura.

Bandido dejó claro que no necesitaba traducción y respondió en inglés, desatando el caos. MJF recurrió al golpe bajo para robar el anillo, pero terminó pagando caro: Bandido recuperó la joya y aplicó el 21 Plex tanto a Cruz como al propio MJF

¿Qué pasará ahora?

La guerra está declarada y está claro que Bandido no dejará que MJF tenga una noche sencilla cuando se enfrenten por el título máximo de AEW en Maximun Carnage.