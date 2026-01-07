Tony Khan: «Solo yo en AEW tengo control creativo»

El fundador y presidente de AEW, Tony Khan, habla sobre varios temas: éxito en 2025, emoción por 2026, libertad creativa, CMLL, NJPW, fanáticos y mucho más.

► En palabras de Tony Khan

2025 para AEW

«2025 ha sido un año increíble. Ha sido un gran ejemplo de cómo todos, incluyendo los fanáticos de la lucha libre, nos unimos. Creo que AEW tiene los mejores luchadores, un equipo de trabajo increíble y unos fans increíbles. Juntos logramos armar un año asombroso. El año empieza con todos ustedes, incluyendo a ustedes dos. Los fans realmente apoyaron a AEW este año. Desde que los vi en enero hasta que los volví a ver al final del año en los shows de Tennessee, sentimos que recorrimos un gran camino. Estoy aquí ahora para recibir el premio Sports Illustrated Pro Wrestling Promotion of the Year en Las Vegas. Los premios son esta noche, y después tenemos un gran show: el primer AEW Dynamite de 2026. Después de un 2025 tan increíble, estoy emocionado por esta noche. Será a las 7:00 PM hora central, 8:00 PM hora del este, en TBS o transmitido en HBO Max. Hemos tenido una racha increíble de shows en TBS y TNT durante años, y agregar HBO Max a la asociación en 2025 nos llevó a otro nivel. Es una gran colaboración entre luchadores, staff, fans y medios, comenzando con Warner Bros. Discovery».

Premios y reconocimientos

«En 2024 no ganamos todos estos premios, pero estábamos construyendo para el futuro. Al final de 2024, con cosas como Death Riders, Timeless Tony Storm, Mariah May y la evolución de Ricochet en AEW, teníamos grandes bases. Tomamos esas cosas y cambiamos algunas al inicio de 2025. Me propuse hacer de 2025 nuestro mejor año, y lo logramos. Fue el año con más premios que hemos ganado jamás. Fue bueno trabajar duro, y también promocionar el show. Hay que encontrar un balance entre humildad y promoción. Me siento agradecido por cuántas veces me han tenido en el programa y por los fans que apoyan AEW y difunden la lucha libre. Los fans nos han respaldado y entregamos un gran wrestling cada semana en 2025, lo cual prepara bien el primer Dynamite del año».

El crecimiento creativo y el aprendizaje de manejar AEW

«Ha habido mucho progreso. Mirando cualquier equipo deportivo, ¿cuántos jugadores siguen allí después de siete años? Todavía tenemos muchas estrellas originales, y hemos hecho un gran esfuerzo por fichar a los mejores agentes libres cada año. Creo que tenemos la mejor plantilla de luchadores del mundo. El reconocimiento que recibimos por estas contribuciones a la lucha libre es muy gratificante y estoy orgulloso. Wrestling combina entretenimiento, rivalidades, historias, acción y combates duros. Es un deporte: los atletas trabajan 52 semanas al año. Estoy muy orgulloso de los luchadores de AEW y de los premios que han ganado: Hangman Page, Mercedes Monae, Tony Storm, Will Ospreay, FTR, Kyle Fletcher… Fue un año monstruoso«.

Colaborar con socios internacionales

«Hemos entregado shows increíbles como Spring Breakthrough, Grand Slam Australia, Grand Slam Mexico, Christmas Collision y New Year’s Smash. Todos pueden ver wrestling los miércoles en TBS, los sábados en TNT, y todo en HBO Max. AEW ha redefinido cómo trabajar con promotoras externas. La colaboración que hemos construido con New Japan Pro Wrestling y CMLL es impresionante. Hiroshi Tanahashi se retiró y fue genial que AEW estuviera representada. Trabajar con ellos es un honor y muestra que las compañías de wrestling pueden colaborar exitosamente sin competir directamente».

El G1 Climax de NJPW en Chicago

«New Japan puede consultarme para incluir luchadores en el torneo, pero cómo manejan su negocio es prerrogativa de ellos. Habrá participación de luchadores de AEW, según nuestras primeras conversaciones. Estoy emocionado por el G1 que viene este verano a Estados Unidos».

La libertad creativa

«No hay control creativo para los luchadores. Solo yo lo tengo. Los luchadores y el staff tienen libertad para colaborar y proponer ideas, y yo soy muy colaborativo. Esa es la forma en que he tenido éxito en varios deportes y en mi empresa de análisis deportivos, True Media. Colaboramos con 29 de los 30 equipos de la MLB. Cuando AEW está en su mejor momento, los luchadores traen ideas, yo traigo ideas, trabajamos juntos y eso es lo que me encanta. Evaluamos ideas, ajustamos y escogemos lo que funciona dentro del tiempo limitado de un show de dos horas. Esto nos permite mantener un gran ritmo en TV cada miércoles y sábado, y ahora también en HBO Max».

Mensaje a los fans

«Dios los bendiga a todos. Gracias por escuchar Battleground y por apoyar a Tim, Eli, Liam y toda la familia Battleground. Gracias por apoyar AEW. Tenemos shows los miércoles en TBS y los sábados en TNT, y fuimos votados la mejor promoción de lucha libre del mundo por Sports Illustrated. Hemos ganado muchos premios este año de Sports Illustrated, ESPN y Yahoo. Lo más importante es el apoyo de los fans. Si no han visto el show recientemente, véanlo esta noche a las 8 PM hora del este, 7 PM hora central, en TBS y HBO Max».