NJPW confirma ausencia indeterminada de SANADA

El luchador japonés SANADA participó en la función New Year Dash! y al término de la lucha donde intervino, dio un sorpresivo mensaje de que estaría fuera de acción por un viaje.

► NJPW confirma la ausencia de SANADA

SANADA no especificó que dejaba la empresa, solo insinuó que se tomaría un tiempo fuera. Un día después del anuncio, Hoy, la promoción ha anunciado formalmente que SANADA se tomará una licencia indefinida.

SANADA hizo su entrada con una pantalla electrónica conectada a una guitarra. La pantalla mostró un mensaje que decía «Adiós NJPW». SANADA participó en una lucha de tríos, haciendo equipo con Yoshinobu Kanemaru y Yujiro Takahashi de House of Torture, en la que perdieron ante Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) y Oleg Boltin. SANADA fue muy escueto en sus comentarios posteriores al combate, fiel a su personalidad reservada.

NJPW informó a través de un comunicado oficial que difundió en su sitio web y dice así:

A partir del 6 de enero, SANADA se encuentra en licencia indefinida de la competición. Aún no se ha determinado la fecha de regreso. Pedimos disculpas a los fanáticos que esperan ver a SANADA luchar y agradecemos su comprensión.

Esta será la primera ocasión que SANADA tendrá una ausencia sin más explicaciones en los poco más de diez años que lleva con la empresa.