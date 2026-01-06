Mercedes Martínez, Alex Abrahantes y Matt Taven, fuera de AEW

Aunque recientemente, la reconocida y veterana luchadora, Mercedes Martínez, dijo que 2026 iba a ser un gran año para ella e iba a tener su último año bajo contrato con AEW y como luchadora activa a tiempo completo, dichos planes no se pudieron concretar para ella.

Todo porque, según se ha podido saber, el Presidente de AEW, Tony Khan, tomó la decisión de no renovarle el contrato. Así lo ha informado Sean Ross Sapp de Fightful Select. Martínez debutó en la lucha libre en 2001. Y no luchaba para AEW o para ROH desde abril de 2024. Fue Campeona Mundial de ROH.

► Tres personalidades de AEW no continuará bajo contrato en este 2026

Pero, además de esto, también Alex Abrahantes, quien fuera mánager de Penta, Rey Fénix y Andrade el Ídolo en AEW, y parte de la mesa de comentaristas en español, también recibió la noticia de que no le renovarían su contrato. Tony Khan decidió que no seguiría ni como comentarista ni como personaje televisivo. Abrahantes estaba en AEW desde 2019.

Sumado a esto, el luchador Matt Taven también ya no forma parte de la empresa. AEW tampoco le renovará su contrato. Debutó en AEW en un episodio de AEW Rampage en octubre de 2022 y se le vio desde entonces en varias luchas en AEW y ROH, junto a su entonces compañero, Mike Bennett, con quien incluso ganó el Campeonato Mundial de Parejas ROH y lo tuvieron en su poder durante 234, hasta que lo perdieron ante Dustin Rhodes y Sammy Guevara en un episodio de AEW Collision. Ya veremos qué ocurre con la vida de este luchador, de 17 años de carrera.

A diferencia de WWE, la política de Tony Khan ha sido no despedir a sus empleados. Solo lo ha hecho por motivos especiales en contadas ocasiones.