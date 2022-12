Mandy Rose agradece las muestras de afecto de los fanáticos

Hace casi dos semanas, la joven estrella de la WWE, Roxanne Perez, puso fin al reinado de 413 días de Mandy Rose como campeona NXT, luego de retarla minutos antes en el mismo programa. Desafortunadamente para la ahora ex Campeona, esa fue su última lucha en WWE, puesto que menos de 24 horas después fue despedida como consecuencia del uso de contenido explícito para adultos en su sitio de FanTime, donde le ha estado yendo bien, paradójicamente.

No pasó mucho tiempo después de los eventos referidos para que Mandy Rose rompiera finalmente su silencio, aclarando que continuará con su sitio web personal, mientras no dio ninguna pista sobre su futuro. Lo que sí se supo es que la ex Campeona NXT ha estado consciente de que esto podría acarrearle problemas, como en efecto sucedió.

En su cuenta de Twitter, Mandy Rose agradeció recientemente a todos los que la apoyaron durante las últimas semanas y les deseó una Feliz Navidad a todos. La ex campeona femenina de NXT promocionó aún más su sitio exclusivo FanTime, ofertando un descuento inclusive.

Merry Christmas to all! 🎁🙏🏻Really appreciate the abundance of love & support I’ve gotten the last couple weeks 🥹🙌🏼

Also click here for 50% off subscriptions now until new years !🔥https://t.co/CYJMJdYMXW pic.twitter.com/njrNuFaS6F

— Mandy (@WWE_MandyRose) December 25, 2022