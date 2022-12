Kevin Nash: «La producción de WWE necesita cambiar»

Kevin Nash no trabaja en la WWE actualmente ni realiza apariciones habitualmente pero continúa atento a lo que sucede en la compañía, como demuestra con bastante constancia a través de sus declaraciones en su podcast, Kliq This. Por ejemplo, en un reciente episodio estuvo compartiendo sus pensamientos sobre la producción actual diciendo que necesita cambiar. Anteriormente, «Big Daddy Cool» explicaba por qué quiere que Vince McMahon siga retirado.

► Kevin Nash habla de la producción de la WWE

«Calidad de la producción. Tendría menos house shows. Ya demostraron con certeza, durante el COVID, que les era más rentable no hacer house shows. El domingo, filmar, y hacer que el equipo venga el sábado y obtenga todas las ubicaciones en el edificio para todas las tomas, para después grabar con dos y tres cámaras. Tomas que ese equipo de producción definitivamente podría editar e instalar el lunes. En lugar de filmar todo con una sola cámara y darle un aspecto completamente diferente. Luego, como siempre quise hacer, filmar el programa como The Larry Sanders Show. Cuando están en el ring, tener esa cámara dura. Eso es lo que yo haria, así la cámara no va de un lado a otro. El punto de vista va y viene y te dice: ‘Estoy viendo un programa de televisión’. Eso es lo único que ves que intenta transmitir algún tipo de historia filmada con una sola cámara».

¿Estáis de acuerdo con Kevin Nash?