WWE ha despedido a Mandy Rose como consecuencia de la publicación en el sitio web FanTime de contenido para adultos por parte de la luchadora. Ella ya sabía que podía meterse en problemas pero es comprensible que no detuviera su actividad pues con ella estaba ganando más dinero que con su contrato en la compañía luchística, aún encontrándose en el mejor momento de su carrera. No tenemos más que ver cómo la despidieron los fans tras perder el Campeonato NXT el martes; y no sabían que la iban a despedir, lo hicieron como pura muestra de respeto.

► Mandy Rose rompe su silencio

También sabemos que Mandy Rose no tiene totalmente la puerta cerrada a volver a ser una Superestrella. Aunque ya ha comenzado a hablarse de cuál podría ser su futuro luchístico más allá de esta organización, y obviamente la primera que ha sonado es AEW. Y tendría todo el sentido del mundo que fuera All Elite. Puede seguir trabajando al máximo nivel en Estados Unidos sin cambiar demasiado de su vida, aún con más libertad para emprender otros negocios en otros sitios, incluyendo los encordados. Pero en realidad de momento nada se ha confirmado.

Ahora más bien nos enfocamos en las primeras palabras que Mandy Rose ha publicado en FanTime desde que la despidieron. No se extiende demasiado pero sí agradece todo el apoyo que ha estado recibiendo últimamente, tanto de fans como de profesionales de la industria, así como lanza una pulla a WWE en el sentido de que avisa de que su página, en la que sube contenido para adultos, así como se conecta con sus seguidores, sigue abierta. No hacía falta aclararlo (la hubiera eliminado antes para evitar ser despedida) pero lo hace de todas maneras.

“Hola, chicos, gracias por todos los mensajes. Estoy abrumada con todo el amor y el apoyo de ustedes. ¡Y no te preocupes, la página sigue activa!«.