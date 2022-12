Drew McIntyre y la conspiración de The Bloodline

Drew McIntyre llegó a SmackDown a finales de 2021 para intentar ser él quien destronara a Roman Reigns pero finalmente no pudo hacerlo. Muchos siguen confiando en él pero de momento hay que esperar a que vuelva a los encordados después de la lesión de la que se está recuperando. Y cuando lo haga no está claro lo que sucederá con él. Aunque un informe reciente apuntaba que podría luchar por el Campeonato WWE en WrestleMania 39. Una manera de conseguirlo sería ganar el Royal Rumble 2023. A ver si eso es lo que acaba sucediendo.

► La conspiración samoana en WWE

Pero volvamos a la incapacidad del «Guerrero Escocés» de vencer al «Jefe Tribal» pues de ello estuvo hablando él recientemente con Sony Sports India recordando cuando perdió en Clash at the Castle debido a la interferencia del entonces debutante Solo Sikoa. McIntyre cree que existe una conspiración samoana para mantener a Reigns en lo más alto de la WWE.

“La tuve en Clash at the Castle. Lo tenía fijado para el conteo visual de tres por primera vez en su carrera histórica. Presentó a Solo. No lo hizo, supongo, los ancianos sabían lo suficiente como para saber que lo iba a derribar. No fue Heyman, no fue Roman. Los ancianos enviaron a Solo Sikoa para romper esa cuenta de tres y me costó el combate en Clash at the Castle. Roman sabía de lo que era capaz, la familia claramente sabía de lo que era capaz”.

¿Creéis que será finalmente Drew McIntyre quien destrone a Roman Reigs?