WWE está siendo bien cauteloso con Drew McIntyre

Se esperaba que Drew McIntyre volviera a luchar en el espectáculo no televisado del Madison Square Garden del 26 de diciembre, pero finalmente ha quedado fuera, según confirmó recientemente PW Insider. El ex Campeón WWE ha estado lesionado desde que participara en el combate de WarGames en Survivor Series y no ha luchado desde entonces; de hecho, él mismo hizo el anuncio sobre su lesión previo al combate programado por el Campeonato Indisputable de Parejas en SmackDown el 9 de diciembre, donde terminó siendo reemplazado por Butch.

► WWE no tiene prisa en darle el alta médica a Drew McIntyre

Drew McIntyre es uno de los caballos de batalla de la WWE y casi nunca se pierde la acción dentro del ring, pero lamentablemente esa racha concluyó y parece que WWE no tiene mayor apuro en traerlo de vuelta, a tal punto que no está prevista una fecha de recuperación hasta el momento.

Según informó PW Insider, si bien Drew McIntyre podría ser programado para trabajar en los eventos en vivo posteriores a la Navidad la próxima semana, en la compañía siguen siendo muy cautelosos con Drew McIntyre para que esté «más del 100% listo» para cuando los médicos lo den de alta médicamente. La misma fuente agregó que no hay información sobre cuándo el ex Campeón WWE regresará al cuadrilátero. Se dijo que incluso quería competir antes de que le dieran de baja, pero los oficiales tomaron la decisión de mantenerlo al margen por su propio bien.

Drew McIntyre estaba listo para hacer equipo con Kevin Owens, Sheamus y Braun Strowman para enfrentar a The Bloodline en una lucha por equipos en el evento que se llevará a cabo en el Madison Square Garden, la cual fue reprogramado a un combate entre Owens y Strowman contra The Usos.