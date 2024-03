Malakai Black explica por qué eligió NXT sobre NJPW

Antes de firmar con WWE para unirse a NXT como Superestrella en desarrollo bajo el nombre de Aleister Black, Malakai Black, entonces Tommy End, pudo ir a NJPW.

Pero no lo hizo y en realidad nunca ha trabajado en la compañía japonesa; en colaboración con AEW sí, durante Forbidden Door 2022.

En realidad, a comienzos de la década de 2010 disputó unas cuantas luchas en Japón, todas ellas en Big Japan Pro-Wrestling.

► NXT sobre NJPW

Dicho esto, ¿qué le hizo tomar la decisión de embarcarse en la aventura en el antiguo Imperio McMahon en vez de tomar el camino de los «King of Sports»?

El líder de la House of Black en la casa Élite lo explica en una reciente aparición en Developmentally Speaking:

«En aquel momento, New Japan comenzó a hablar con wXw sobre la posibilidad de contratarme. Al mismo tiempo, también tenía ofertas de NXT. Entonces, estaba un poco indeciso, pensando: ‘¿Qué debo hacer?’ Me dije a mí mismo: ‘Bien, tu contrato con NXT es de tres a cinco años garantizados. Con New Japan podrían llevarte y luego decir: ‘Bueno, eso fue divertido por tres semanas, adiós’.»

«Reflexioné: ‘Si tengo 30 años ahora, y firmo con la WWE, tendré un período de tres, quizás cinco años. Esperemos que sea bastante decente. Pero al menos, pase lo que pase, tendré una mejor estabilidad financiera y seré una estrella más grande de lo que soy ahora. Eso me ayudará en todos los aspectos, y quién sabe qué más podría venir con ello’. Así que, para mí, fue la elección lógica.»

La carrera de Malakai Black como Aleister Black en la WWE tocaría a su fin el 2 de junio de 2021, cuando fue despedido junto a otros muchos luchadores.