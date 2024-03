Shayna Baszler luchará en Bloodsport X de Josh Barnett y otras Superestrellas de WWE podrían hacerlo en el futuro dada la conversación de Barnett con Triple H. Por ejemplo, CM Punk, con quien ya habría hablado, según cuenta el expeleador de la UFC a Under The Ring, hablando también de Malakai Black, luchador de AEW.

► ¿CM Punk y Malakai Black en Bloodsport?

«Si se me diera la oportunidad de traer a otros chicos, por supuesto, he hablado con Malakai Black varias veces sobre venir a Bloodsport. He hablado con CM Punk. Sería genial tener a Chad Gable o Bron Breakker o cualquier número de personas con antecedentes amateur. Charlie Dempsey está mostrando lucha cuerpo a cuerpo. Pasó un tiempo entrenando en el extranjero durante bastante tiempo y he trabajado con él a distancia durante algunos años antes, solo enviando videos, revisando técnicas y teniendo conversaciones. El chico está haciendo todo su propio trabajo porque realmente quiere ser el tipo de luchador en el que crees que es, es importante para él. Puedo verlo.

«Hay una gran cantidad de talento por ahí que podría ser genial. Miro, de AEW, tal vez alguien como él sería una buena opción. Hay mucho talento. Al final del día, no se trata solo de lo que yo querría o a quién podría conseguir. Bill Goldberg es como familia para mí. Tal vez quiera participar en Bloodsport, ¿quién sabe? Sea quien sea, tienen que ver este ring por lo que es y lo que hemos creado y decir: ‘Eso es algo que tengo que hacer. Ese soy yo. Quiero mostrarme y brillar en un lugar como este’. Cuando juntas esas dos cosas, quién sabe qué puede pasar».

Ahora mismo, Punk no puede competir en ningún sitio dado que está lesionado. En cambio, Black está en activo, así que quizá se anime próximamente.