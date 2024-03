Drew McIntyre revela frustraciones creativas cuando Vince McMahon estaba en WWE

Aunque sin mencionarlo, la Superestrella WWE, Drew McIntyre, ha revelado que llegó a sentir momentos de frustración por la dirección creativa de su personaje durante el antiguo mandato de Vince McMahon como mandamás de WWE.

Así lo expresó McIntyre en una reciente entrevista con SHAK Wrestling, en donde destacó que se frustró porque si bien logró construir una gran conexión con los fanáticos de WWE en 2020, durante toda la era de la pandemia, una vez se reanudaron los eventos en vivo fuera del Thunderdome y pudieron volver los fans a las arenas y estadios, el personaje de McIntyre se estancó. Estas fueron las palabras del dos veces ex Campeón WWE.

► Drew McIntyre habla de sus frustraciones en WWE con Vince McMahon como líder creativo

«Simplemente, sentí que tenía más para ofrecer en ese momento. Siento que he sido el mismo tipo durante años, lo cual fue genial en, como, 2019 cuando empecé a encontrar mi voz en ese momento, pero también contando mi historia real sobre los altibajos en mi carrera, y los fanáticos finalmente comenzaron a conectarse conmigo como persona porque es difícil conectar con un gigante peludo escocés que no es de Estados Unidos, ¿sabes? Pero cuando contamos mi historia real, la gente empezó a conectar, empecé a ser un poco más sabio en la televisión y no a este nivel.

«Fue genial la forma en que la gente, ya sabes, me apoyaba y apoyaba esa historia real, y obviamente con el tiempo de la pandemia, ya sabes, vi que era una gran responsabilidad darles a las personas ese escape, muy orgulloso de ese trabajo, pero en algún momento, una vez que volvimos con los fanáticos en vivo, seguía siendo el mismo tipo y no estábamos evolucionando en el personaje, no se estaban agregando capas, y estaba bien y mucha gente podría estar contenta en esa posición donde, siempre que salía, siempre recibía los aplausos y ‘oh, ahí está Drew, estamos felices de ver a Drew’, pero no era ‘oh, Dios mío, Drew está haciendo esta loca historia ahora donde agregó esta letra loca al personaje’.

«Es simplemente, oh, ahí está Drew, estamos felices de ver a Drew, va a golpear a alguien, le dará un raquetazo y nos dará la cuenta regresiva, y ya sabes, todos estamos felices, pero para mí eso no es suficiente. Quiero estar constantemente evolucionando y quiero estar constantemente, ya sabes, agregando capas. Vemos las 52 semanas del año cómo ha sido exitosa la historia de The Bloodline, simplemente desarrollando estos personajes en lugar de ser unidimensionales, estos personajes completamente formados como cualquier programa de televisión importante, y es como, hey, está funcionando aquí, ¿por qué el resto de nosotros no deberíamos estar haciéndolo?»