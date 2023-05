Madusa: “Trish no hace nada que no le beneficie”

La legendaria luchadora, Madusa, de nueva cuenta se fue contra su ex compañera y miembro del Salón de la Fama de la WWE, Trish Stratus, afirmando que no le importa nadie más que ella.

Madusa, ha expresado su interés en llevar a cabo un combate de retiro, argumentando que se lo merece después de haber allanado el camino para innumerables luchadoras que la sucedieron. Sin embargo, en el último episodio de su serie de YouTube titulada “Trash Talk”, Madusa reveló su descontento con Trish Stratus por no hacer un mayor esfuerzo para organizar el combate.

Según Madusa, ella le envió un mensaje directo (DM) a Trish Stratus presentando la idea del combate, a lo que Stratus respondió con un entusiasta “Diablos, sí”. Sin embargo, desde ese momento, Madusa afirma no haber vuelto a recibir noticias de Stratus, a pesar de que se acercó a la WWE y lanzó el combate, recibiendo una aparente aprobación por parte de la empresa.

Madusa expresó su decepción y culpó a Trish Stratus por no hacer un mayor esfuerzo para que el combate se llevara a cabo.

“Le envié un DM, finalmente escuché de nuevo, ella dice ‘Diablos, sí’, y no he sabido nada de ella desde entonces. Sabes que he sabido de otras chicas, eso es típico de Trish… lo que sea que la beneficie“.