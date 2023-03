Algún que otro aventurado quiso comparar a Toxic Attraction con The Shield, aunque el destino de Mandy Rose trastocó cualquier símil, cuando la gladiadora fue despedida sorpresivamente por su uso de una cuenta FanTime con contenido adulto.

Y se diría que Rose no ha lamentado económicamente su despido, pues supimos que apenas una semana después había ganado medio millón de dólares vía FanTime. Aunque según declaraciones posteriores, la ex Campeona NXT sí que mostró su disgusto ante lo que esperaba fuese una carrera más longeva dentro de WWE.

Como consecuencia, la empresa poco tardó en romper Toxic Attraction. Jacy Jayne, volviendo a dicho símil, ejerció de Seth Rollins, mientras Gigi Dolin ha quedado como la técnica. Aunque más bien deberíamos poner de espejo la célebre ruptura de The Rockers, considerando que WWE no ha vuelto a mencionar a Mandy Rose y que Shawn Michaels es el nuevo Triple H en NXT.

Actualmente, Sportskeeda tiene abiertas las votaciones para sus particulares galardones a lo mejor del pasado año, y Madusa quiso escoger su #1 en la categoría de equipo, sin distinción de género: Toxic Attraction. La también conocida como Alundra Blayze se confesó fan del trío.

«Me encanta lo desenfadadas y pícaras que son, y son distintas. Me encanta cómo cada una de ellas tienen su propia luz dentro del equipo, pero puedes darte cuenta de que eran un grupo muy unido. Así que sí, me encanta».