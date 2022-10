Madcap Moss reacciona al regreso de Emma a WWE

«Hoy hace 5 años tenía el corazón roto sintiendo que mi sueño había llegado a su fin. ¡Hoy mi corazón está tan lleno! Estoy abrumada por la cantidad de apoyo que tengo. Ustedes son los mejores. Ahora… tengo ¡Tengo algunos asuntos pendientes de los que ocuparme! Estoy en casa, bebé». Así reaccionó la misma Emma a su reciente regreso a WWE. También leímos otras muchas reacciones de sus compañeros o ex compañeros, como Saraya, que está muy orgullosa de su amiga. Ahora vamos con el novio de la luchadora, Madcap Moss.

No sabemos cuando comenzaron su relación romántica pero Emma la confirmó a comienzos de agosto. La siguiente interacción pública que conocimos de ambos, curiosamente podemos decir ahora, fue cuando el luchador dijo que esperaba que su novia volviera a la compañía McMahon: “Se me puede acusar de ser un poco parcial, ya que estamos saliendo, pero me encantaría ver a Tenille Dashwood de regreso en la WWE. Emma, ​​​​anteriormente conocida como Emma y me encantaría verla. Creo que tiene mucho que ofrecer y creo que fue una de las originales que ayudó a poner a la división femenil en el mapa… Creo que también es genial en el ring y me encantaría verla regresar«. Y ahora que se ha cumplido, tenemos su reacción:

This was a special moment to witness, made astronomically better knowing how much it meant to her and how hard she worked to get it. Welcome home @TenilleDashwood, can’t wait to watch the journey continue https://t.co/RZykJWMnGz

— Madcap Moss (@MadcapMoss) October 30, 2022