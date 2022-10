Braun Strowman tendrá su primera gran lucha desde su retorno a WWE cuando enfrente a Omos en Crown Jewel 2022. Cualquiera hubiera pensado que la compañía tardaría más tiempo en llevar a cabo un choque como este para darle mayor construcción dado que son los dos gigantes actualmente y bien podrían enfrentarse con una mejor historia que suponga un combate más importante.

Aunque en realidad si se le pregunta al «Monstruo entre Monstruos» no es necesario. Una cosa es promocionar un enfrentamiento y otra lo que hizo Strowman en una reciente publicación en Instagram. Hay ganas de ver qué pasa cuando colisionen pero ¿será como el Hulk Hogan contra André El Gigante?

WHEN GIANTS RISE.#BraunStrowman takes on @TheGiantOmos at #WWECrownJewel! Which mammoth competitor will be victorious? pic.twitter.com/PXEMJCt7eJ

— WWE (@WWE) October 25, 2022