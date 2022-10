Saraya reacciona al reciente regreso de Emma a WWE

«Estaba muy triste por qué sé lo importante que es para ella WWE. Ella está bien, pero sé que desearía seguir en la empresa. Ahora está viajando por el mundo, viviendo la vida. Es muy inspiradora. Todavía no sé por qué fue despedida. Todavía no lo entiendo. Mucha gente no lo entiende». Saraya reaccionaba de esta manera cuando WWE despidió a Emma en 2017. Las dos luchadoras compartieron el encordado en alrededor de 70 ocasiones de 2012 a 2016.

► Saraya está orgullosa de Emma

De haber renovado la compañía McMahon el contrato de la «Anti-Diva» ahora volverían a ser compañeras de vestidor pues su amiga hizo su retorno a la misma anoche en SmackDown apareciendo para desafiar a Ronda Rousey en un combate por el Campeonato Femenil de la marca azul. No fue quizá el regreso más espectacular pero la que fuera Campeona Mundial de las Knockouts en IMPACT! Wrestling vuelve a ser una Superestrella. Y solo tiene 33 años, así que aún le queda mucho por delante.

Saraya no pudo estar ahí para recibirla pero está orgullosa de esa, como da a conocer en una reciente publicación en redes sociales:

Proud of you sister @TenilleDashwood 👏🏻❤️ — SARAYA (@Saraya) October 29, 2022

A la británica también le está yendo de maravilla actualmente en AEW. Todos están esperando a que vuelva a la acción luchística. Iremos viendo cómo evolucionan las carreras de las dos guerreras, que curiosamente han sido protagonistas de recientes regresos, una a WWE, la otra a la lucha libre, iniciando un nuevo capítulo en sus respectivas carreras.

¿Qué os pareció el regreso de Emma a WWE? ¿Y el trabajo de Saraya en AEW?