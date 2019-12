TLC 2019 no fue el PPV precisamente más largo de la historia de WWE. De hecho, resultó uno de los de menor duración en los últimos años, si consideramos el gusto de la compañía por estirar sus carteles. Ni tampoco el más relevante del calendario. Así, varios combates en origen programados para dicho evento quedaron pospuestos de cara a Royal Rumble 2020, caso de un duelo entre Bayley y Lacey Evans por el Campeonato Femenil SmackDown. Dave Meltzer reportaba lo siguiente a mediados de este mes.

[…] Y Bayley vs. Lacey Evans, luego de dar inicio a la rivalidad, se tomó la decisión de que era muy pronto para enfrentarlas, por lo que el plan es que no luchen al menos, probablemente, hasta Royal Rumble. Quieren esperar hasta Royal Rumble , lo cual es un largo camino después de que la rivalidad ya se iniciara.

Pero ahora, bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, el mismo Meltzer no descarta que este encuentro sea de nuevo cancelado.

No necesitamos un Bayley vs. Lacey Evans en el cartel de Royal Rumble. La idea, cuando fue sacado del cartel de TLC, pasaba por añadirlo al siguiente cartel. Aunque, una vez más, ya saben como funciona Vince [McMahon]. Hasta que no ocurra, no puede darse por hecho, y puede cambiar de opinión en el último minuto.