Alexa Bliss es una de las mejores talentos en el negocio cuando tiene el uso de la palabra. Durante el episodio de SmackDown del viernes pasado, finalmente pudo tener tiempo en el micrófono con su segmento «A moment of Bliss», quizás gracias a la petición que le hiciera a WWE hace pocos días.

Durante el referido segmento, apareció junto a su mejor amiga Nikki Cross y tuvo como invitada a Lacey Evans, quien tuvo la oportunidad para calentar aún más su rivalidad contra Sasha Banks y Bayley.

Este viernes, se llevó a cabo otro evento en vivo en Toronto, Canadá, perteneciente a la marca SmackDown, el cual contó con algunas luchas titulares, al igual que una triple amenaza en la división femenil entre: Lacey Evans y Dana Brooke vs. Bayley y Sasha Banks vs. Alexa Bliss y Nikki Cross, con victoria de las primeras.

Más allá del resultado, lo que llamó la atención fue la publicación de uno de los asistentes al evento en el Twitter, incluyendo una foto tomada a Alexa Bliss quien fue captada en un buen ángulo:

A «La diosa» no le resultó indiferente la publicación y decidió subir la misma foto en su cuenta de Twitter, emitiendo su propio comentario.

Sometimes I actually

Smile in pictures… and yes, there’s my

Butt. Enjoy. 😂🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/R2Mn0xdIbz

— Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) December 29, 2019