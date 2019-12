No cabe la menor duda de que Alexa Bliss es una de las mejores talentos en el negocio en cuanto al manejo del micrófono, pero ese talento no es uno que el Universo WWE haya tenido el privilegio de ver últimamente, ya que «La diosa» ha tenido restringido el tiempo en el micrófono desde que reapareció en la marca azul luego de su lesión. La propia Alexa mencionó semanas atrás que extraña esos tiempos donde cogía un micrófono y lanzaba una buena promo.

► El regalo de navidad que pidió Alexa Bliss

Precisamente, en plena nochebuena la ex Campeona de RAW y SmackDown ha acudido a Twitter para decirle al Universo WWE que para navidad quiere tener de vuelta su tiempo en el micrófono.

Dear WWE, for Xmas, I would like my 🎤 back. Someone else has been hogging it. Thank you. Love, Alexa — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) December 24, 2019

«Querida WWE, por Navidad, me gustaria recuperar mi micrófono. Alguien más lo ha estado acaparando. Gracias. con amor, Alexa»

Luego de esta publicación, un fanático le preguntó por Twitter si había perdido sus privilegios para el uso de la palabra, a lo cual «La diosa» respondió estar de acuerdo:

Your guess is as good as mine https://t.co/ZwS4NLqDAB — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) December 24, 2019

– «¿Por qué Alexa perdió el priviliegio de poder hablar?» – «Tu suposición es tan buena como la mía»

Sin embargo, un lugar donde Alexa Bliss ha mostrado sus habilidades en el micrófono fue el martes pasado en WWE Backstage, cuando «La diosa» respondió a quienes le dicen que no merece estar en WWE y que solo está ahí por su cara bonita, dando una refutación magistral donde dijo que ha entrenado mucho y que sacrificó su infancia para poder actuar frente a miles de personas.

«Tal vez mi cara bonita me llevó a la puerta, ¡Pero mis valores éticos derribaron la maldita cosa!«

Si bien no conocemos todavía la respuesta de WWE a la petición de Alexa, al parecer sí le llegará su regalo en cierto modo, ya que PWinsider informó que WWE está trabajando actualmente en lanzar su tercer podcast con Endeavour Audio y cuya anfitriona podría ser Alexa Bliss. Este nuevo Podcast se uniriía al «WWE After The Bell» de Corey Graves y a «Feel The Power» de The New Day, y Bliss grabaría un episodio piloto en las próximas semanas.

No hay noticias respecto a si el Podcast estaría completamente relacionado con la lucha libre, pero Bliss es muy abierta comentando sobre sus pasatiempos, como por ejemplo, coleccionar tazas de Disney y orejas de Mickey Mouse de los parques temáticos, de los cuales es una asidua asistente. No obstante, sin importar el tema o el contenido que se vaya a tratar, estamos seguros de que un Podcast con Alexa Bliss tendrá mucho éxito, ya que actualmente no hay muchos talentos al micrófono como ella en la WWE.