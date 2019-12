Jon Jones reflexiona sobre su longevidad como campeón de UFC

Fue en UFC 128 en marzo de 2011 cuando Jon Jones capturó por primera vez el oro de UFC al derrotar a Mauricio ‘Shogun’ Rua a través de TKO en el tercer round.

En ese momento, la victoria de Jones sobre Rua mejoró su récord profesional de artes marciales mixtas a 13-1 en general. La única derrota en la carrera del nativo de Rochester había sido por descalificación, en una pelea que estaba dominando, contra Matt Hamill.

Desde que derrotó a la leyenda brasileña en «Shogun», Jon Jones se ha convertido en posiblemente el mejor peleador que el mundo haya visto, con un récord de 12-0 (1 no contest).

Durante ese período, Jones vencido a personas como Quinton ‘Rampage’ Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson (2 veces),Daniel Cormier, Glover Teixeira, Ovince Saint Preux, Anthony Smith y Thiago Santos.

La próxima pelea de Jones tendrá lugar este febrero en Houston cuando se enfrente con el retador invicto Dominick Reyes en el evento principal de UFC 247. Será un obstáculo difícil para el campeón, pero está seguro de que lo tomará con calma.

Anoche, «Bones» se dirigió a Twitter para reflexionar sobre su longevidad como Campeón de UFC como se muestra a continuación

A picture says 1000 words. Here’s two that comes to my mind #AndStill I thank my Lord and Savior Jesus Christ for giving me the strength for all these years #Champion2020 pic.twitter.com/G53SgsXYIi

— Jon Bones Jones (@JonnyBones) December 28, 2019