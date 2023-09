Lucha femenil ocupará el «kickoff» de NXT No Mercy

Hace ahora un año, Kelani Jordan firmó contrato con WWE sin bagaje alguno en lucha libre, sólo avalada por su condición de gimnasta, tras pasar varios «tryouts». Lo que no impidió que saliera vencedora de su primer combate televisado en NXT, dentro del episodio del pasado 4 de julio.

Antes de ese exitoso estreno, Jordan desconocía lo que era ganar un combate individual, y entre sus derrotas ante competidoras de mayor recorrido en NXT Level Up, parece que la otrora pupila de Dana Brooke no olvida la que sufrió ante Blair Davenport el 30 de junio (grabado el 20 de junio).

Así que Jordan aprovechó el martes para lanzar reto a Davenport, luego de que esta protagonizara un ataque contra Gigi Dolin entre bastidores, dejándola fuera de circulación.

Duelo que parecía claro iba a añadirse al cartel de NXT No Mercy, y hoy, WWE hace oficial. Según ha revelado Shawn Michaels en la conferencia de prensa previa al evento del sábado, Jordan y Davenport lucharán en la previa de dicha cita.

El anuncio que nos ocupa configura el siguiente cartel de NXT No Mercy, show que tendrá lugar el sábado 30 de septiembre desde la Mechanics Bank Arena de Bakersfield (California, EEUU).

[Kickoff]

BREAKING: After throwing out the challenge, @kelani_wwe gets her wish and will face @BDavenportWWE THIS SATURDAY at #NXTNoMercy!



Tickets 🎟️: https://t.co/tAILEhGTTL pic.twitter.com/lPvdUfTzW3