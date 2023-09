Eric Bischoff también ve a Dolph Ziggler en AEW

Anteriormente, Matt Hardy adelantaba que ve a Dolph Ziggler en AEW; también a Mustafa Ali y Shelton Benjamin. Ahora se suma a él Eric Bischoff. En un episodio reciente de Strictly Business, le comentan que el hermano de The Show-Off, Ryan Nemeth, trabaja en la compañía All Elite, lo que The King of Controversy ve como el motivo principal para que tome ese camino.

► ¿Dolph Ziggler se unirá a AEW?

«De toda la lista, de todos los que hemos mencionado, si hay alguien que veo más propenso a dar ese paso que cualquier otro, es Dolph, porque su hermano está allí y eso sería divertido, y eso probablemente motive a Dolph más que cualquier otra cosa en este momento. Él va a seguir lo que le hace feliz».

Bischoff también habla del despido de Ziggler de WWE:

«Imagino que Dolph tiene suficiente dinero en el banco, ya que ha ganado consistentemente mucho dinero durante veinte años. Puede que no haya estado entre los diez o quince que más ganan, pero ha estado en esto durante veinte años, y eso suma una cantidad considerable de dinero. Probablemente esté en una posición en la que podría simplemente retirarse o dedicarse a algo más que le apasione, ya sea la comedia en vivo o la actuación. Creo que hará lo que más le divierta, porque tiene la opción de buscar la diversión en lugar de preocuparse por las finanzas. Es una posición maravillosa en la que encontrarse».

De dicha sorprendente noticia también habló Rob Van Dam en 1 Of A Kind:

«Era realmente talentoso, un tipo genial. Siempre me llevé bien con él. No puedo creer que todavía estuviera allí. No voy a decir que no puedo creer que lo hayan despedido, no puedo creer que todavía estuviera allí, después de unos 20 años o algo así, eso es un buen tiempo.»