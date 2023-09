Entre todos los recientes despidos de WWE el más llamativo fue el de Dolph Ziggler. No tanto para él pues en realidad tuvieron que convencerlo para que renovara su último contrato pero durante tantos años fue una Superestrella que cualquiera hubiera pensado que se retiraría como tal. Mientras hablaba en un nuevo episodio de su pódcast, The Hall of Fame, Booker T compartía sus sensaciones sobre su carrera y su salida.

► El despido de Dolph Ziggler

«Dolph parece haber estado en modo automático durante los últimos diez años. Parece que llegó a un punto en el que decidió simplemente seguir adelante. Dolph es uno de esos tipos que realmente nunca cambió su apariencia. Siempre ha sido el mismo, todo el tiempo. En mi opinión, si no te adaptas a los tiempos, estos te dejan atrás. Debes saber cómo mantenerte al tanto de lo que está ocurriendo y utilizarlo en el mundo del entretenimiento. Dolph Ziggler siempre ha sido ese mismo personaje durante todo su tiempo. ¿Era capaz de ofrecer actuaciones a un nivel muy alto? Sin duda. Dolph era capaz de trabajar con cualquiera. Luego, Dolph se convirtió en ese tipo al que acudías cuando necesitabas hacer que alguien destacara.

«A veces, te pones en esa posición cuando no sabes cómo adaptarte a los tiempos. Creo que Dolph estará bien. Es inteligente. Es una persona con educación universitaria, no solo un luchador. Creo que Dolph tendrá éxito en la vida. Es alguien a quien puedes llamar y en quien puedes confiar para que haga el trabajo correctamente. Eso es algo que la industria necesita y por eso Dolph ha estado en ella durante más de 20 años. Para mantenerse en esto durante más de 20 años, debes ser inteligente, y la gente también debe caerte bien. A la gente le cae bien Dolph Ziggler… no escucharás noticias escandalosas sobre Dolph. No ha estado involucrado en ningún escándalo. Al igual que yo, se pone su casco, sus botas, viene a trabajar, hace el trabajo y se va a casa. Pero yo intenté adaptarme a los tiempos».