El inesperado éxito del modelo PPV de AEW

Desde su fundación en 2019, All Elite Wrestling se ha convertido en una fuerza real en el mundo de la lucha profesional. Con una combinación de talento de clase mundial y un enfoque en la lucha de alto octanaje, AEW ha logrado atraer a una base de fans apasionados.

Una de las estrategias para seguir creciendo es el aumento en el número de eventos PPV anuales. AEW, en un inicio, tenía un calendario de cuatro eventos de pago por año: Revolution, Double or Nothing, All Out y Full Gear. Sin embargo, a pesar de que en años recientes se creía que la industria del PPV estaba muerta, AEW ha aumentado su oferta a seis y podría seguir creciendo.

Esta expansión comenzó Forbidden Door y este año continuó con All In. Y aunque no estamos contando los PPVs de ROH, la otra empresa de Tony Khan, lo cierto es que gracias al elenco de ROH y a la colaboración con NJPW, la variedad es algo que nunca falta en AEW. Eventos como «Wrestle Dream» podrían convertirse en parte del calendario de PPV de AEW a largo plazo, lo que proporcionará aún más contenido.

► La resurrección del modelo PPV

A pesar que han existido críticas en cuando a la construcción de los carteles para los PPVs de AEW, lo cierto que siempre ha existido un compromiso con la calidad. La empresa se ha esforzado por ofrecer luchas emocionantes y momentos memorables en cada evento. Esto ha llevado a que muchos fans consideren que el precio de 50 dólares está justificado por la experiencia que reciben a cambio, lo cual ha llevado a WWE a considerar su regreso al negocio del PPV.

Sin embargo, con un aumento en el número de PPVs anuales, algunos podrían cuestionar si esta calidad se mantendrá en todos los eventos. AEW deberá equilibrar la frecuencia de los PPVs con la capacidad de mantener la calidad que los fanáticos esperan.

El aumento en el número de eventos PPV anuales de AEW es una prueba más de la ambición de esta empresa relativamente joven. Esta estrategia ha resultado en una exposición mediática creciente y un impacto significativo en la industria.