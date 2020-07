¿Planea WWE una gran lucha femenil de duplas para SummerSlam 2020?

Hace un par de días, supimos que la realización de una segunda parte del PPV Evolution aún no está clara. Esto reportó Sportskeeda.

Quizás en vistas a que finalmente este evento no se realice, Bayley por ahora posa su mirada en SummerSlam 2020. Hace un par de semanas, lanzaba cierto reto de cara a "The Biggest Party of the Summer".

Y las previsiones de Bayley se han cumplido. Hoy, ella y Sasha Banks portan todos los títulos femeniles del elenco principal de WWE, por lo que quizás ya su siguiente paso sea ir contra leyendas de la empresa. Idea que parece gustar a Stratus, a juzgar por el reciente tuit que publicó, parece que como respuesta a Bayley.

Thanks for your order @SashaBanksWWE & @itsBayleyWWE... and you’re welcome.



If you guys haven’t grabbed your greatest tag team pack yet, you can get one here: https://t.co/uxirxh0UEZ pic.twitter.com/dB2Rw1GjuI