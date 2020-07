Karrion Kross se ha situado rápidamente como futuro retador al Campeonato NXT (el combate aún no ha sido anunciado oficialmente) y cada semana está presionando al dueño del título.

Lo hizo el miércoles en televisión, advirtiendo al monarca que puede tomar la vía fácil y darle la oportunidad o la difícil y hacer que todos sufran. En cambio, más que responderle a él, Keith Lee se burla de Scarlett. Porque la representante del contendiente también está involucrada en la rivalidad.

Porque el máximo campeón de la marca amarilla no se esconde de nadie. De hecho, volviendo al último programa de la misma, estaba en medio del encordado escuchando la advertencia de Kross. Este podría haber aparecido para intentar atacarlo.

Aún así, USA Network apunta que todos entenderían que lo hiciera, indicando que tanto el retador como su pareja dan miedo. No obstante, Lee aclara que no se escondió cuando le tocó enfrentar a oponentes más duros. Y aquí es donde entra la burla a Scarlett.

If I don't hide from Brock or Roman.... what makes you think I'm going to hide from a chick that gets paid to do lip sync presentations? FOH. https://t.co/zLtP8MaTZp

— Historic Lee (@RealKeithLee) July 30, 2020