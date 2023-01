La ex peleadora de Bellator MMA Valerie Loureda está dando sus primeros pasos como luchadora en la WWE bajo el nombre de Lola Vice. Ya ha tenido unos cuantos combates en eventos no televisados para empezar a foguearse en lo que es ser una Superestrella de NXT pero hasta ahora todavía no ha tenido su debut televisivo. Pero lo tendrá esta misma semana.

► Valerie Loureda, en WWE TV el 27 de enero

I did it. Lola Vice. pic.twitter.com/yPD8MyJBxC — Valerie Loureda (@lolavicewwe) January 25, 2023

La joven guerrera estará debutando en las pantallas de la compañía tan pronto como pasado mañana 27 de enero luchando en NXT Level Up. Sin desvelar el resultado pues seguramente nuestros lectores quieran esperar a ver el show, Lola Vice estará enfrentando a Dani Palmer. Ella tiene una experiencia similar a su oponente pues tampoco tenía una carrera previa en la lucha libre antes de entrar a la WWE y debutó unas semanas antes, en octubre de 2022. Aunque ya ha hecho varias apariciones en televisión; por ejemplo, formó parte de la batalla real por el Campeonato NXT de New Year’s Evil 2023.

Lola Vice will be on #NXTLevelUp Friday 👀 Say Less 💯🔥 pic.twitter.com/nOtoxWQIOL — Jay Carson (@FreeWrestleMind) January 25, 2023

También será la primera vez que estas dos luchadoras compartan el encordado, aunque seguramente lo harán en muchas más ocasiones en el futuro tanto en este programa como en NXT y veremos si también en el elenco principal. Continuaremos pendientes de cómo evoluciona la carrera de Lola Vice y Dani Palmer en este 2023.

