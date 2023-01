Vengeance Day 2023 tendrá lugar el 4 de febrero, al amparo del Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte. A falta de poco más de una semana ya no queda mucho por saberse de este nuevo especial de NXT antes de que las hostilidades den comienzo. De hecho, durante el programa de la marca amarilla de esta noche se anunciaron oficialmente dos luchas más que formarán parte de su cartel.

This one might steal the show.@WWEApollo meets @Carmelo_WWE in a 2-out-of-3 Falls Match at #WWENXT #VengeanceDay!

Get your tickets NOW 🎟️: https://t.co/SBjIToiD9b pic.twitter.com/EN9Tj71exw

— WWE NXT (@WWENXT) January 25, 2023