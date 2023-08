Logan Paul tiene una idea: formar equipo con Dominik Mysterio. ¿Por qué? Para ser la pareja más odiada del mundo. Pero antes de pasar a sus declaraciones en Impaulsive, quizá podríamos apuntar que Dirty Dom ya está en un equipo tremendamente abuchado como The Judgment Day. Es más, él es el número uno, no del mismo, sino de toda la WWE, ¿por qué querría compartir esa posición? De la misma manera, podría haber un problema, y es que los fans no reaccionen como The Maverick espera siendo conocedores de que eso es justamente lo que quiere.

► Logan Paul y Dominik Mysterio

«Recientemente se me ocurrió una idea un poco loca. Dom es un súper villano en este momento, Dominik Mysterio ni siquiera puede pronunciar una palabra, te lo aseguro. Levanta el micrófono hacia su boca y toda la arena [abuchea].

«No puede decir — No puede hacer una promo y juega con eso, y está funcionando muy bien en este momento, lo odian. Logan Paul, Dominik Mysterio en un equipo. La dupla más odiada de todos los tiempos, los compañeros de equipo más odiados en la WWE, simplemente arrasándolo, avanzando porque también tenemos una historia, ambos tuvimos nuestro primer WrestleMania juntos. Ese fue nuestro primer WrestleMania, sería increíble.

Estoy seguro de que podría encontrar la manera de encajar ahí. ¿A quién le importa (ser el tercer en discordia — Dom/Rhea)? Y sinceramente, no sé, Dom y yo, tal vez podríamos llegar más lejos que él y Rhea«.

Por otro lado, Paul no solo quiere unirse a Dominik, sino que también lo admira: «Bueno, hay una persona que está activa en este momento a quien admiro. Tiene inclinaciones de villano y se hace llamar Dominik Mysterio. Es el hijo de Rey Mysterio y se enfrascó en una disputa con su padre, ¡y funcionó! El público lo devoró como si realmente lo odiaran. Creo que podría ser un odio genuino. Dom acerca el micrófono a su boca e intenta hablar, pero todos en cada arena, en todo el país, alrededor del mundo, lo abuchean. No puede hablar, no puede dar promos. Eso es a donde quiero llegar. Quiero ser tan odiado que no pueda decir una palabra cuando entre al recinto«.