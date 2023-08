Logan Paul valora SummerSlam: «Me gusta el dolor»

Logan Paul comparte sus reflexiones sobre su combate con Ricochet en SummerSlam 2023 –salió victorioso gracias a un puño metálico– en un reciente episodio de su podacst, Impaulsive, mientras habla con su hermano, Jake Paul, que a su vez acaba de derrotar a Nate Díaz por decisión unánime en un combate de boxeo.

Cabe mencionarse que The Maverick comienza ahora a prepararse para retomar su carrera como púgil enfrentando a Dillon Danis dos años después de haberlo hecho con Floyd Mayweather. Es probable que esta nueva aventura lo tenga alejado de WWE hasta después de la misma; quizá llegue a tiempo para Survivor Series en noviembre.

► Logan Paul habla de SummerSlam

«¿Por qué parezco peor que tú?» pregunta a su hermano haciendo referencia a que tiene un ojo morado por su lucha con The One and Only, mientras que The Problem Child parece no haber sufrido ni un rasguño. «Tú tuviste una pelea, yo tuve una lucha de lucha libre. Me pateó en la cara, creo que fue una patada, fue en los primeros dos minutos. Me gustó. Me gusta sentir ese dolor real«.

«He mejorado en la mecánica de mis movimientos en la lucha. SummerSlam fue divertido. Estaba realmente cansado allí adentro. Estaba exhausto, por alguna razón. Especialmente tratando de concentrarme en la lucha y actuar, mientras estoy cansado, y también sabiendo la importancia de la noche por delante.

«Esa ni siquiera fue la parte más emocionante de la noche para mí. Teníamos un vuelo a Dallas al que teníamos que llegar. Literalmente salí del ring, aún sudando y jadeando, entré a la camioneta SUV, al jet, a Dallas, y llegamos con tiempo de sobra. Fue una noche para recordar».