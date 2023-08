Logan Paul a Conor McGregor: «¡Eres el siguiente!»

«EL 14 DE OCTUBRE regreso al boxeo después de haber peleado contra Floyd Mayweather hace más de 2 años. Dudo que este pequeño parásito aparezca, pero si lo hace, voy a borrarlo de la existencia. ¡La cartelera PRIME — ¡14 de octubre en Manchester, en vivo por DAZN PPV!». Así lo anunció Logan Paul. «El 14 de octubre, estaré pisando y llenando con mi gracia el cuadrilátero de boxeo para mi debut. Tengo que presentarme porque las hermanas Paul tienen una fobia cuando se trata de combate real». Y así lo hizo Dillon Danis. ¡Habemus combate de boxeo!

► Logan Paul apunta a Conor McGregor

Todos saben quién es Logan Paul pero quizá Dillon Danis no sea tan popular; ciertamente es un salto notable para The Maverick habida cuenta de que su anterior pelea fue con Money Mayweather. Sí en el mundo de las artes marciales mixtas pues ha peleado en Bellator -donde no ha tenido regularidad ni alcanzó ningún gran éxito todavía, por otro lado- y tiene considerables triunfos en BJJ. Puede que el gran público lo conozca mejor por su amistad con Conor McGregor; recordemos que él fue a quien atacó Khabib Nurmagomedov después de vencer a The Notorious en UFC.

Y con el McGregror continuamos pues Paul también lo tiene en su punto de mira, como señala en redes sociales cual Goldberg:

No cabe duda de que Paul versus McGregor sería un combate mucho más grande que Paul versus Danis. En estos momentos, el nativo de Irlanda se encuentra preparándose para pelear con Michael Chandler mientras se emite la temporada de The Ultimate Fighter donde cada uno entrena un equipo. Aunque cabe mencionarse que se está hablando de la posibilidad de que finalmente no se vean las caras en la jaula. Continuaremos informando sobre todo esto cuando tengamos más novedades en SÚPER LUCHAS.

