A Logan Paul le encanta ser un villano en la WWE

“Logan es un personaje que trasciende, con un carisma arrollador. Encarna perfectamente al villano. […] Nosotros somos odiados en estos mundos, y encajamos a la perfección en esos personajes”. Esto decía no hace mucho Jake Paul de su hermano, Logan Paul y de sí mismo. Posteriormente, la WWE Superstar, apuntaba: «Obviamente, soy un villano y me gusta, pero al principio no fue así. Cuando llegué por primera vez y la gente empezó a abuchearme, lo tomé como algo personal. Simplemente no lo entendía. Estaba enfadado. […] Ahora, me sumerjo en eso. Me gusta, y les encanta odiarme».

► El villano Logan Paul

Más recientemente -durante una entrevista en The Stephen A. Smith Show– The Maverick, que acaba de derrotar a Ricochet en SummerSlam con una artimaña de puro heel golpeándolo con un puño de hierro, da continuación a dichas palabras asegurando que le encanta ser el malo de la película. La verdad es que siempre fue lo fue, tanto en la actualidad en el McMahon Empire como previamente. Pero recordemos que hubo un momento en que trabajó como babyface después de que The Miz lo traicionara, y durante su rivalidad con Roman Reigns.

«Stephen, no soy un tipo malo. Soy el tipo malo. Y es j*didamente fantástico. Te seré honesto, cuando estoy ahí arriba, siendo un verdadero hijo de pÇta, manipulando a la multitud, metiéndome bajo la piel de mi oponente de cualquier manera posible, hay una parte de mí que se enciende. Es un poco aterrador, pero me encanta la idea de poder dirigir a toda una audiencia como yo quiera, cuando quiera, con lo que digo. Recientemente, he abrazado mi papel de villano, y la verdad es que me gusta mucho».

Qué será lo próximo de Logan Paul en WWE es una incógnita, aunque probablemente encontrará otro rival cuando vuelva, lo cual no está claro tampoco cuando sucederá, pero probablemente no sea hasta finales de año pues recordemos que el 14 de octubre tendrá su siguiente combate de boxeo. Es interesante apuntar que quizá la preparación para este combate impida que participe en los próximos Premium Live Events de WWE, Payback (2 de septiembre) y Fastlane (7 de octubre). En cambio, quizá no tenga problema para estar en Survivor Series (25 de noviembre).