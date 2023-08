Tatiana Suárez espera haber logrado su boleto para una oportunidad por el título el sábado. Pero como mínimo, ella sabe que ahora está en la mezcla.

Suárez (10-0 MMA, 7-0 UFC) tuvo una actuación dominante y sometió a la ex campeona femenina de peso paja Jessica Andrade (24-12 MMA, 15-10 UFC) en el segundo round del evento coestelar de UFC en ESPN 50 en Nashville, Tennessee.

Suárez, quien ganó la Temporada 23 de “The Ultimate Fighter” y era una contendiente en ascenso antes de perder casi cuatro años por despidos por lesiones, tiene victorias consecutivas desde su regreso a principios de este año, y ambas fueron presentaciones ganadoras de bonificación. A pesar del currículum aclamado que posee Andrade, Suárez dijo que pensó que podía someterla.

“Creo que donde brillo, obviamente, soy una muy buena luchadora, y creo que ella me da la espalda y tengo muchas sumisiones, tengo un apretón fuerte. Puedo lograr cosas que muchas mujeres no pueden porque he luchado toda mi vida. Tuve una muy buena llave de cabeza frontal cuando estaba luchando y muchos hombres me dicen lo fuerte que es mi apretón. Así que estaba feliz de poder obtener una victoria por sumisión: otra guillotina en mi récord. Estoy muy emocionado por eso. Sentí que podía someterla”.

Suárez dijo que tener a Andrade en su currículum en la columna de victorias será una cosa más para darle un impulso de confianza a su carrera. Parece que está rodeada de personas que también están tratando de hacer lo mismo.

Cuando abandonó ir tras un derribo temprano en nombre de los golpes, algunos pueden haber pensado que era un riesgo.

“Estoy realmente emocionada con este porque creo que mucha gente le teme de pie. Ahí es donde ella tiene su mayor éxito. Decidí golpear con ella mucho más que en todas mis otras peleas. Si miras todas mis peleas, siempre obtengo un derribo en el primer minuto de cada pelea que he tenido. No hice eso en esta pelea.

“Mi hermano estaba como, ‘Apégate a tu plan de juego’. Mi plan de juego es siempre lo que sea natural para mí. Y por alguna razón, me pareció natural. Sentí que tenía el mejor juego de pies. Sentí que tenía los mejores strikes. Yo también siento que soy peligroso. La gente me decía: ‘Recuerda: tú eres el que da miedo’. Ella es temida, pero tú también lo eres’”.

Ahora Suárez espera estar en posición de pedir una oportunidad por el título de las 115 libras. La campeona Weili Zhang está programada para poner el cinturón en juego en menos de dos semanas en UFC 292 en Boston.

Pero no se imaginen a Suárez desconfiada si le pidieran enfrentarse a la ganadora. Ella ya obtuvo una victoria en peso mosca sobre la actual campeona Alexa Grasso, así como esta victoria de Andrade para animarla.

“Creo que me enfrento bien a ellas. Creo que me enfrento bien a todas. Creo que voy a ser campeona mundial. Creo que soy la mejor del mundo, y voy por esa correa. Así que lo que sea que me quieran dar, lo haré realidad. Pero sí creo que merezco luchar por el título. No sé quién va a ganar, pero quiero al ganador”.