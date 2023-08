Las lesiones obligaron a TJ Dillashaw a retirarse antes de tiempo. Al ver lo que se convirtió en su última pelea en el octágono, era evidente que Dillashaw estaba a punto de necesitar otro período de curación para recuperarse de una desagradable dislocación del hombro.

La derrota por nocaut técnico en el segundo asalto de Dillashaw ante el campeón de peso gallo Aljamain Sterling en UFC 280 fue solo un vistazo a las luchas continuas con las que había estado lidiando. En última instancia, lo llevó a su retiro de MMA poco después a pesar de que no era su plan.

“No quería retirarme. Ha sido algo muy amargo. Ha sido difícil para mí estar en el deporte recientemente, incluso ayudar a mi compañero de entrenamiento Juan Archuleta a pelear en Japón en RIZIN por el cinturón. Ha sido difícil para mí pensar en estar en el deporte al mismo tiempo que me obligan a dejarlo. Además, mi carrera simplemente resultó como lo hizo hacia el final, realmente amarga, ¿sabes?

“Espero: todos los médicos que he conocido, todos son especialistas en mi hombro, todos me dicen que no pueden devolverme lo suficientemente bien como para poder pelear nuevamente. Los médicos no siempre tienen razón, pero tengo que someterme a una cirugía de hombro muy extensa. Lo que estoy esperando ahora mismo son algunas partes de cadáveres. Necesito un hueso de la cabeza del hombro de un cadáver.

Si bien se hizo conocido principalmente por sus golpes cuando su carrera alcanzó su punto máximo, Dillashaw siempre tuvo una sólida base de lucha libre en su bolsillo trasero. Contra Sterling, Dillashaw no pudo realizar ninguna ofensiva efectiva como luchador con un solo brazo y cuando se enfrentó a derribos y escenarios de agarre simplemente no pudo defenderse adecuadamente.

“Estaba peleando contra un tipo con el que enfrento muy bien. Aljamain Sterling tenía el cinturón, tiene el cinturón, y no creo que sea tan bueno. Sí, tiene un grappling increíble, tiene algunas tomas traseras complicadas, pero su stand-up no es amenazante en absoluto. Podría dejar que me golpee tan fuerte como quiera y no pasaría nada”.

Sabiendo que la cirugía de hombro era inevitable, Dillashaw consideró que la pelea era probablemente un momento de última oportunidad. Ya había estado fuera durante un año antes por una lesión anterior en la rodilla y ahora la esperanza es finalmente tratar el hombro el próximo mes después de que se cumplan los requisitos antes mencionados.

Ya sea que se pueda lograr o no una oportunidad más por el título, «The Viper» solo quiere una oportunidad de salir en sus términos.

«Sé que sigo siendo el mejor en la categoría de peso, por mucho. Para que me quiten el deporte de la forma en que lo fue, simplemente no me sienta bien… Si el hombro está bien, hombre, definitivamente tengo que volver allí. No puedo dejar que salga como salió”.