Pocas personas en la actualidad saben entretener como lo hace Logan Paul: YouTube, podcast, redes sociales, boxeo, WWE… Esa es justamente una de las razones de que tenga tanto éxito. De que haya luchado contra Seth Rollins en WrestleMania 39. Nos volvemos a enfocar en ese combate, también en su espectacular entrada con una tirolina, pues mientras volaba por los aires en el SoFi Stadium de Los Angeles el joven guerrero se sentía el artista más grande del mundo, como explicaba recientemente en IMPAULSIVE.

> El artista Logan Paul

“WrestleMania frente a 80.000 personas. Tirolesa en mi cumpleaños. Derrota ante Seth Rollins. No lo vi venir. ¿Qué, esperabas que ganara? Cállate [risas]. Vamos, que eso no es lo mío, tío. Gran fin de semana. La familia está en la ciudad. Todos vinieron a apoyarme en WrestleMania, y luego la cena de cumpleaños fue agradable.

“Desde que me mudé a Hollywood, que es donde se llevó a cabo WrestleMania este año, mi objetivo era ser el artista más grande del mundo. Maldita sea, me sentí como el artista más grande del mundo. Al menos el más alto”.

Son palabras mayores y realmente no se puede señalar a una única persona como el artista número uno, ni siquiera en una sola industria como la lucha libre profesional, o una sola compañía como la WWE, pero en el negocio de los encordados Logan Paul sí es una de las principales estrellas en estos momentos. De ahí también que supongamos que no va a haber problema para que renueve su contrato como Superestrella. Todavía no lo ha hecho pero, y esto es pura especulación, con toda seguridad lo hará próximamente.

