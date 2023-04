Billie Starkz dos semanas atrás y ayer, fue Kiera Hogan la que sucumbió en Dark a Toni Storm, quien últimamente ha hecho del programa de los martes su particular reino, mientras no sabemos muy bien si tendrá su revancha algún día por el Campeonato Mundial Femenil AEW.

Aunque por lo menos, gana combates. No es el caso de la talentosa Kiera Hogan, irrelevante desde que dejara The Baddies y seguro arrepentida de dejar Impact Wrestling hace ya casi dos años. No siempre la hierba es más verde al otro lado del río.

1 – AR Fox derrotó a Peter Avalon

2 – Willie Mack derrotó a Serpentico (con Luther)

3 – Leila Grey derrotó a Ameera

4 – The Varsity Athletes (Tony Nese y Ari Daivari) (con Mark Sterling y Josh Woods) derrotaron a Jay Lucas y Terry Yaki

5 – Lee Moriarty derrotó a Invictus Khash

6 – Evil Uno derrotó a Cezar Bononi

7 – Toni Storm derrotó a Kiera Hogan

