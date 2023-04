Logan Paul impresionó una vez más en WrestleMania 39 con una gran presentación ante Seth Rollins en un mano a mano que eventualmente terminaría perdiendo. Además de su desempeño en el ring, la reconocida celebridad de internet también sorprendió al Universo WWE con una gran entrada montado en una tirolesa.

► Logan Paul había solicitado la tirolesa en WrestleMania 39

En la reciente edición de su podcast Impaulsive, Logan Paul habló sobre su experiencia con la entrada en tirolesa, revelando que la había pedido para WrestleMania 38 (lo cual no le concedieron) y la solicitó nuevamente para su entrada en WrestleMania 39, e incluso se ofreció a cubrir los gastos. WWE finalmente estuvo de acuerdo, pero requirió llamar a cuatro compañías diferentes para hacerlo realidad.

“Me encanta volar, por eso pedí la tirolesa. Solicité la tirolesa el año pasado en WrestleMania, mi primera WrestleMania. Dije: ‘WWE, ¿puedo entrar en una tirolesa?’ Ellos dijeron: ‘¿Por qué no consigues una lucha primero?’ Yo estaba como, está bien, lo entiendo. Pero este año, volví a pedir la tirolesa. Fue negado, y yo estaba como, ‘Oye, ¿es una cuestión de responsabilidad?’ ¿Puedo convencerlos de que lo hagan? ¿Es cosa de seguros? Lo cubriré. WWE me consiguió una tirolesa en el SoFi Stadium para mi cumpleaños. Una entrada muy, muy costosa, y amo mucho a la WWE por hacer esto porque cuando estaba volando en el aire en esa tirolesa, estaba mirando a mi alrededor a todos estos globos oculares y teléfonos que me apuntaban”.

Logan Paul recientemente reveló que su contrato con WWE culminaba luego de WrestleMania 39, por lo que habrá que ver si lo volveremos a ver pronto. En todo caso, muchos lo catalogan como el no luchador más destacado que ha pisado un ring de WWE, por lo que sería una verdadera sorpresa si las partes no se ponen de acuerdo en una eventual renovación.